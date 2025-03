Na última semana, representantes do Movimento Pró-Vidas da BR-381 se reuniram com autoridades e representantes de órgãos governamentais para dar início ao projeto “Fazer Valer o Contrato”. A iniciativa visa acompanhar e garantir o cumprimento dos compromissos firmados para a melhoria da infraestrutura da rodovia, conhecida como “Rodovia da Morte” devido ao alto índice de acidentes.

O primeiro encontro, ocorreu com o juiz federal Cláudio Pina, responsável pelas ações de desapropriações e reassentamentos das famílias que vivem às margens da BR-381. Durante a reunião, o magistrado detalhou a situação atual do processo e as próximas etapas previstas, além de sugerir formas de acompanhamento e colaboração por parte do movimento.

Em seguida, os integrantes do grupo se reuniram com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Minas Gerais, Antônio Gabriel. Além das discussões sobre o projeto, o movimento entregou a ele o troféu “Trankilin de Prata” 2024, em reconhecimento ao apoio dado às ações de duplicação da rodovia.

O terceiro compromisso aconteceu com o superintendente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em Minas Gerais, Marcelo Alcides. Na ocasião, ele explicou como será realizada a fiscalização da concessionária responsável pela rodovia e as possíveis parcerias entre a ANTT e o Movimento Pró-Vidas, com o objetivo de manter a população informada sobre o cumprimento dos contratos de concessão.

As reuniões contaram com a presença de Clesio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas, e de membros como Wander Borges, ex-prefeito de Sabará e fundador do grupo; Luciano Medrado, representante do Sindicato das Empresas de Cargas e Logística de Minas Gerais (SETCEMG); Antônio Humberto, diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG); e o engenheiro Eduardo Quaresma, representante do prefeito Nozinho Barcelos, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Na reunião com a ANTT, também esteve presente o engenheiro Álvaro Goulart, do CREA-MG.

Prefeitos de diversos municípios foram convidados para participar dos encontros, mas, devido às demandas de organização dos eventos de Carnaval, não puderam comparecer.

PRÓXIMOS PASSOS

O Movimento Pró-Vidas irá levantar os principais pontos dos contratos 8A e 8B, além dos termos de concessão, para analisar o cumprimento das obrigações estabelecidas. Novas reuniões serão agendadas com autoridades e órgãos fiscalizadores, a fim de assegurar que os compromissos sejam efetivamente cumpridos e que a BR-381 seja transformada da “Rodovia da Morte” em uma “Rodovia da Vida”.