Em reunião realizada nesta quarta-feira (15), na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), o Movimento Pró-Vidas da BR-381 definiu uma proposta orçamentária no valor de R$ 650 milhões a ser apresentada para inclusão na Lei Orçamentária da União de 2026. O montante será destinado às obras dos lotes 8A e 8B da rodovia, além de despesas com desapropriações e reassentamentos de famílias residentes às margens da estrada.

O encontro contou com a presença de representantes do Movimento Pró-Vidas, Crea-MG, prefeituras de municípios impactados pela BR-381 — como João Monlevade, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira, Timóteo e Governador Valadares —, além de entidades ligadas ao setor de transporte, como o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Minas Gerais (Setcemg).

Segundo o coordenador do movimento, Clésio Gonçalves, o objetivo da iniciativa é garantir que o valor necessário para a continuidade das obras esteja previsto com antecedência na peça orçamentária federal. “Estamos atuando em várias frentes para evitar que falte orçamento e que as obras parem mais uma vez. Precisamos mobilizar todos os atores políticos e institucionais das regiões afetadas”, afirmou.

DETALHES DA PROPOSTA

A proposta aprovada contempla três principais frentes de investimentos:

Obras dos lotes 8A e 8B:

Serão solicitados R$ 350 milhões para 2026. As obras totais estão orçadas em R$ 1,1 bilhão, com previsão de execução em três anos, o que representa um custo médio anual de R$ 366 milhões.

Reassentamento de famílias:

Está prevista a destinação de R$ 150 milhões para o próximo ciclo orçamentário.

Desapropriações:

Outros R$ 150 milhões devem ser incluídos para custear desapropriações necessárias à execução do projeto.

Além da definição dos valores, os participantes reforçaram a importância de acompanhar de perto o processo de concessão de licenças ambientais, com o intuito de evitar novos entraves. Também foi deliberado que o documento com a proposta será encaminhado não apenas ao Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), bancada mineira na Câmara dos Deputados e Senado, mas também aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.

Foi sugerida ainda a inclusão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na mobilização, assim como a participação das prefeituras de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, municípios diretamente impactados pelo tráfego da BR-381.

PRESENÇAS CONFIRMADAS

Entre os presentes na reunião, destacam-se:

Marcos Vinícius Gervásio, presidente do Crea-MG; Clésio Oliveira Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas; Wander Borges, membro do movimento e representante da Grande BH; Representantes das prefeituras de São Gonçalo do Rio Abaixo, João Monlevade, Barão de Cocais, entre outros; Luciano Medrado, do Setcemg e da Fetcemg; Sávio Bonés, assessor do deputado estadual Celinho do Sinttrocel e os prefeitos, Marco Antônio Lage (Itabira) e Capitão Vitor (Timóteo), que participaram virtualmente e aprovaram a proposta

PRÓXIMOS PASSOS

O Movimento Pró-Vidas pretende organizar um manifesto com apoio de outras entidades estaduais e setores da sociedade civil, reforçando a urgência da alocação orçamentária e da articulação política para que as obras não sofram novos atrasos. A BR-381 é uma das principais vias de ligação entre a capital mineira e o Vale do Aço, região que há décadas sofre com problemas de infraestrutura, acidentes e gargalos logísticos.