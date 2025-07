A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu nessa quinta-feira (3), a visita do chefe de Missão e encarregado de Negócios da Embaixada do Líbano no Brasil, George El Jallad. O encontro, realizado no Salão Nobre, contou com o 2º vice-presidente, deputado Duarte Bechir (PSD); o 3º vice-presidente, deputado Betinho Pinto Coelho (PV); e os deputados Roberto Andrade (PRD) e Zé Laviola (Novo), além de representantes da comunidade libanesa.

Duarte Bechir manifestou alegria pela visita e, com outros parlamentares, mostrou a Galeria de ex-presidentes da ALMG, destacando aqueles que têm ascendência libanesa. O deputado enfatizou a grande representatividade da comunidade em território nacional. Atualmente, o Brasil abriga a maior comunidade de libaneses e descendentes do mundo, com cerca de oito milhões de pessoas. Aproximadamente dois milhões estão em Minas Gerais.

George El Jallad afirmou que deseja se fazer conhecer pela comunidade em Minas e que conta com a Assembleia e outros espaços institucionais para a construção de relacionamentos. Ele pretende visitar outras cidades do Estado.

El Jallad mencionou, ainda, os desafios mais recentes do Líbano, como a eleição, em janeiro, do general Joseph Aoun para presidente, encerrando um vácuo no poder que durou mais de dois anos desde o fim do mandato anterior. De acordo com ele, o embaixador no Brasil deve ser nomeado em dois meses.

Antes de vir ao Brasil, o chefe de missão estava na Argentina, onde exercia a função de cônsul do Líbano. Foi conselheiro diplomático da Missão Permanente do Líbano na Organização das Nações Unidas (ONU) e exerceu diversos cargos no Ministério de Relações Exteriores e Emigrantes do Líbano.

INICIATIVAS DA ALMG REFORÇAM BOM RELACIONAMENTO COM O PAÍS

Os laços entre o Parlamento mineiro e o Líbano são marcados por diversas atividades que objetivam estreitar esse relacionamento. A ALMG já realizou reuniões especiais em homenagem à independência do Líbano e à imigração libanesa, além de ter concedido o Grande Colar da Inconfidência ao ex-presidente Elias Hraoui, que governou aquele país entre 1989 e 1998. A Casa também instituiu, em 1991, o Dia do Imigrante Libanês, celebrado anualmente em 2 de maio.

Minas Gerais conta com a presença histórica desses imigrantes, especialmente em Belo Horizonte, com destaque para o Clube Libanês e a Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban), que presta serviços de saúde gratuitos e realiza atividades culturais para a divulgação daquele país.