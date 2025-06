A seleção brasileira enfrentou um momento de constrangimento antes mesmo do apito inicial na partida contra o Equador, em Guayaquil. A bandeira nacional, hasteada durante a execução do hino, apresentava as estrelas em posições incorretas, gerando uma onda de comentários nas redes sociais.

O episódio inusitado aconteceu nessa quinta-feira (5), durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A gafe com o símbolo nacional rapidamente se tornou assunto nas redes sociais, com internautas comparando a bandeira a produtos de baixa qualidade vendidos em sites de comércio eletrônico.

O erro no pavilhão nacional somou-se ao desempenho decepcionante da equipe em campo. Na estreia do técnico Carlo Ancelotti, a seleção não conseguiu passar de um empate sem gols contra os equatorianos. O resultado manteve o Brasil na quarta posição das Eliminatórias, com 22 pontos, distante 12 pontos da líder Argentina.

Os torcedores expressaram sua frustração com humor nas redes sociais. Enquanto alguns questionavam se a bandeira havia sido “comprada na Shopee”, outros brincavam sugerindo que o símbolo nacional teria sido produzido por ferramentas digitais.

A seleção brasileira agora volta suas atenções para o próximo compromisso. A equipe de Ancelotti enfrentará o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, buscando melhorar seu desempenho na competição e assegurar uma vaga no Mundial de 2026. Com sete pontos de vantagem sobre a Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação direta, o Brasil mantém situação relativamente confortável na tabela.