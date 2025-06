O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, foi o primeiro escolhido pela Petrocity Ferrovias para receber o caderno de mapas com o traçado das duas ferrovias que cruzarão seu território. O ato marca o início do processo de desapropriações já autorizadas por decreto federal, que visam à construção das linhas férreas estratégicas para a integração logística da região Sudeste ao Centro-Oeste do país.

A entrega oficial dos documentos ocorreu na tarde dessa terça-feira (3), quando representantes da Petrocity estiveram na sede da Prefeitura de Barra de São Francisco. A equipe protocolou junto ao Executivo municipal os mapas com a localização detalhada dos trilhos, além da posição prevista para a futura Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas (Utac). O pedido de anuência da prefeitura e a notificação das áreas atingidas pelo Decreto de Utilidade Pública (DUP) Federal também foram apresentados.

Segundo José Roberto Barbosa, CEO do Grupo Petrocity, a cidade terá papel central na malha ferroviária da empresa.

— Barra de São Francisco será o principal hub logístico do Corredor Centro-Leste, conectando a Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek, que vai até Brasília, com a Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo, que ligará São Mateus a Santana do Paraíso, em Minas Gerais. No trecho até o porto de Urussuquara, as duas ferrovias seguirão paralelas — explicou o executivo.

O vice-prefeito Wanderson Melgaço recepcionou a equipe da empresa, acompanhado de integrantes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Fazenda, além de representantes da Procuradoria e da assessoria especial. Melgaço destacou que o município pretende colaborar com agilidade no andamento do projeto.

— A orientação do prefeito Enivaldo dos Anjos é clara: não vamos criar obstáculos ao desenvolvimento. Vamos colaborar com a Petrocity, inclusive no diálogo com os proprietários das áreas que serão desapropriadas — afirmou.

Ainda segundo o vice-prefeito, o Plano Diretor Municipal será atualizado para contemplar o novo cenário urbanístico e econômico que se desenha com a chegada das ferrovias. A delimitação das zonas de uso ferroviário será uma das principais mudanças.

A implantação das ferrovias pela Petrocity é parte de um projeto logístico de grande escala, que visa integrar regiões produtoras do Centro-Oeste ao litoral do Espírito Santo, reduzindo custos de transporte e estimulando o crescimento econômico nos municípios do trajeto. A definição de Barra de São Francisco como ponto de integração reforça o papel estratégico da cidade no novo mapa da infraestrutura nacional.

*Com informações TNL