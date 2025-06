A Prefeitura de Ipatinga recebeu, nesta segunda-feira (9), representantes da diretoria da Concessionária Nova 381 para uma reunião de alinhamento sobre a possível instalação da base administrativa e operacional da empresa no município. A conversa reafirmou o compromisso institucional e a disposição do governo municipal em colaborar com todas as demandas necessárias para viabilizar o empreendimento na cidade.

Durante o encontro, os representantes da Nova 381 reconheceram o empenho da Prefeitura em apresentar Ipatinga como a melhor e mais viável opção para receber a estrutura. A cidade atendeu plenamente aos requisitos exigidos, oferecendo condições favoráveis tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto institucional. Além disso, a concessionária já possui as licenças ambientais necessárias para a instalação.

“A Prefeitura de Ipatinga foi extremamente colaborativa e proativa em todas as tratativas, desde o início. O município se mostrou preparado e comprometido com a proposta. Sem dúvida, Ipatinga é um município estratégico para a região e continuará sendo contemplado com todas as ações operacionais e sociais previstas no contrato de concessão. Estamos abertos a manter diálogo constante com a Prefeitura e trabalhar juntos em campanhas educativas, ações de segurança viária, geração de empregos indiretos e suporte a emergências. O compromisso da Nova 381 com Ipatinga permanece firme”, destacou Diego Dutra, responsável pelas operações da concessionária.

BASE GARANTIRÁ ESTRUTURA DE SOCORRO 24H, EMPREGOS E INVESTIMENTOS

A diretoria da Nova 381 explicou que a definição do local exato onde será instalada a base ainda está em discussão. A sede operacional abrigará equipes de socorro especializado com funcionamento 24 horas, além de representar milhões de reais em investimentos e a geração de empregos diretos e indiretos.

Ainda segundo a administração municipal, todas as tratativas relativas à instalação da base foram conduzidas com total transparência e cooperação institucional. A área onde a obra chegou a ser iniciada permanece com os serviços suspensos por decisão da própria concessionária, que segue reavaliando aspectos técnicos para a definição do local ideal.

Por fim, a Prefeitura de Ipatinga reafirma o interesse em manter o diálogo aberto e transparente com a concessionária, acreditando que a instalação da base no município traria impactos extremamente positivos para a população, tanto em infraestrutura de atendimento quanto em desenvolvimento econômico.