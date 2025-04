O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio às medidas protecionistas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e criticou a postura do governo brasileiro frente à situação. Em declaração publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (2), o ex-mandatário defendeu Donald Trump e alertou sobre os riscos de uma guerra comercial com os norte-americanos.

A polêmica teve início após os Estados Unidos anunciarem novas tarifas sobre produtos brasileiros, gerando uma crise diplomática entre as duas nações. Bolsonaro argumentou que Trump está apenas defendendo os interesses de seu país contra o que chamou de “vírus socialista”, referindo-se às políticas comerciais brasileiras.

Durante seu pronunciamento, o ex-presidente relembrou sua gestão, destacando que conseguiu evitar a tarifação do aço brasileiro através de negociações diplomáticas com Trump. “Eu apostei na diplomacia, não no conflito”, afirmou, contrastando sua abordagem com a atual resposta do governo Lula.

A declaração acontece em um momento crucial, quando a Câmara dos Deputados se prepara para votar um projeto que permitiria ao Brasil retaliar as medidas americanas. O texto já recebeu aprovação do Senado no dia anterior, evidenciando a disposição do Congresso em responder às pressões comerciais dos EUA.

Bolsonaro sugeriu que, em vez de intensificar o conflito, o governo brasileiro deveria eliminar o que ele considera uma “mentalidade socialista” que impõe altas tarifas sobre produtos americanos. Segundo ele, essa política prejudica os consumidores brasileiros, que ficam impossibilitados de acessar produtos de qualidade a preços mais competitivos.

O embate comercial entre Brasil e Estados Unidos tem gerado preocupação no meio empresarial e político, especialmente considerando que os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. A escalada das tensões pode impactar significativamente as relações bilaterais e o comércio entre os dois países.

*Com informações Poder360