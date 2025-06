A BR-381 Norte passará por significativas transformações nos próximos meses, com a implementação de melhorias previstas no contrato de concessão número 01/2024, firmado entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As intervenções incluem desde serviços de atendimento ao usuário até obras de duplicação.

Para os próximos 18 meses, o cronograma prevê uma série de intervenções estruturais importantes. Entre elas, destaca-se a finalização dos trabalhos iniciais de reforma da rodovia e a construção do Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, atendendo a uma antiga reivindicação da categoria.

As primeiras mudanças serão percebidas já em agosto, quando entram em operação sete unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). O pacote de serviços inclui viaturas de inspeção com funcionamento 24 horas, guinchos e ambulâncias com atendimento médico, proporcionando mais segurança aos motoristas que trafegam pela rodovia.

Uma das principais novidades é a implementação de cobertura 4G em toda a extensão da rodovia, permitindo conectividade ininterrupta aos usuários. Outro ponto aguardado é a liberação do trecho conhecido como Prainha, que tem causado transtornos aos motoristas.

A modernização contempla ainda a atualização dos sistemas de túneis, recuperação da iluminação em trechos urbanos e manutenção de passarelas, pontes e viadutos. Um dos pontos mais esperados é o início das obras de duplicação no trecho de Antônio Dias, que promete melhorar significativamente o fluxo de veículos na região.

O Movimento Pro Vidas da BR-381, através de seu diretor Clésio Gonçalves, mantém parceria com a Superintendência da ANTT em Minas Gerais para acompanhar a execução do contrato. A iniciativa “Fazer Valer o Contrato” permite que qualquer cidadão acompanhe o desenvolvimento das obras através do site da agência.

Algumas das melhorias previstas foram antecipadas com autorização da ANTT, demonstrando o compromisso da concessionária com a qualidade do serviço. A cobrança de pedágio só será permitida após o início da operação de atendimento ao usuário, prevista para agosto, e mediante o cumprimento das condicionantes contratuais, que serão verificadas e aprovadas pela agência reguladora.

As intervenções programadas visam não apenas melhorar as condições de trafegabilidade da rodovia, mas principalmente aumentar a segurança dos usuários em um dos principais corredores rodoviários de Minas Gerais, conhecido historicamente por seus altos índices de acidentes.