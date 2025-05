O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), que tem como diretor vice-presidente, Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT), registrou um aumento extraordinário de 414% em sua arrecadação entre 2019 e 2024, alcançando R$ 90,5 milhões em contribuições descontadas diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Os dados fazem parte de uma investigação conduzida pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União sobre possíveis irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados. O Sindnapi é uma das 11 entidades sob investigação na operação deflagrada na semana passada.

A entidade expandiu significativamente sua base de contribuintes, chegando a 302.360 associados em janeiro de 2025. O valor arrecadado em 2023 representa o maior patamar desde 2019, quando a receita era de R$ 17,5 milhões. Apenas no primeiro trimestre de 2024, o sindicato já havia recolhido R$ 26 milhões.

Em nota oficial, o Sindnapi declarou apoio às investigações, afirmando que uma apuração transparente ajudará a identificar possíveis irregularidades e corrigir falhas no sistema. A entidade argumenta que oferece diversos benefícios aos associados, incluindo parcerias com cooperativas de crédito, clínicas médicas, laboratórios e serviços de turismo.

A explosão na arrecadação do sindicato coincide com o período em que as investigações apontam um aumento significativo nas denúncias de descontos não autorizados em benefícios previdenciários. As autoridades continuam apurando a legitimidade desses descontos e a possível existência de fraudes no sistema de contribuições sindicais.

