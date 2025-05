Cento e trinta e dois dias após as fortes chuvas que devastaram Ipatinga, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) realizou, nesta quinta-feira (29), uma vistoria nas áreas mais afetadas, em apoio à Defesa Civil Municipal. A ação ocorreu no encerramento do Curso de Alinhamento de Processos e Procedimentos em Defesa Civil, sediado no auditório do 14º Batalhão de Polícia Militar, com a participação de representantes de 97 municípios da 12ª Regional de Defesa Civil (Redec/Ipatinga).

Durante a vistoria, os agentes da Cedec-MG inspecionaram locais ainda interditados devido à tromba d’água que atingiu o município em 12 de janeiro, causando significativos prejuízos. Além de reavaliar os danos, a equipe coletou informações para a elaboração de um relatório técnico, conheceu a estrutura operacional da Defesa Civil de Ipatinga e analisou o uso do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) para captação de recursos.

A iniciativa incluiu atividades de suporte administrativo e operacional, fundamentais para a recuperação pós-sinistro. O curso, que precedeu a vistoria, ofereceu capacitação e treinamento a agentes de diversos municípios, com foco em prevenção de tragédias, resposta eficiente a emergências e reconstrução resiliente de comunidades. A ação reforça o compromisso da Cedec-MG em fortalecer as defesas civis municipais e promover uma gestão eficaz de riscos e desastres em Minas Gerais.

“Contar com o suporte da Cedec é essencial para ampliarmos nossa capacidade de resposta em momentos críticos, implementarmos ações preventivas e agilizarmos o atendimento pós-desastre. O curso trouxe dicas práticas para evitarmos ou minimizarmos os impactos de futuros desastres”, afirmou Júlio César Teodoro, secretário adjunto de Segurança e Convivência Cidadã de Ipatinga.

A iniciativa destaca a importância da integração entre os níveis estadual e municipal para proteger a população e mitigar os efeitos de eventos climáticos extremos, especialmente em um município como Ipatinga, que ainda se recupera dos impactos de janeiro.