A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizará, nesta quarta-feira (9), um desligamento programado no fornecimento de energia elétrica na área central de Ipatinga. A medida é necessária para a execução de obras e serviços de manutenção preventiva no sistema elétrico da cidade.

De acordo com a concessionária, a interrupção temporária no serviço ocorrerá em diferentes horários e locais da região central.

Entre 10h e 17h, ficarão sem energia os seguintes trechos:

Avenida Cláudio Moura, entre os números 1304 e 1426

Rua Araguari, entre os números 22 e 120

Rua Ouro Preto, entre os números 42 e 55

Já no período da tarde, entre 13h e 17h, o desligamento afetará:

Rua Ituiutaba, entre os números 15 e 81

Rua Uberlândia, entre os números 29 e 106

Segundo a Cemig, o objetivo da ação é modernizar e reforçar a infraestrutura elétrica da região, garantindo mais segurança e qualidade no fornecimento de energia. A companhia reforça que o serviço pode ser concluído antes do horário previsto, o que resultaria no restabelecimento antecipado da energia elétrica.

Para minimizar impactos, a empresa informa que envia comunicados com 15 dias de antecedência a todos os clientes cadastrados em sua base de dados. Consumidores que ainda não atualizaram seus dados podem fazê-lo pelos canais de atendimento da empresa, inclusive pela plataforma Cemig Atende Web (www.cemig.com.br), onde também é possível optar por receber notificações via SMS ou e-mail.

A Cemig orienta que, durante o período de desligamento, os clientes desliguem a chave geral (disjuntor) de suas residências antes de realizar qualquer manutenção interna na instalação elétrica. Isso porque, em caso de término antecipado dos serviços, a energia poderá ser religada a qualquer momento, sem aviso prévio.

A empresa ainda alerta que fatores imprevistos, como condições climáticas adversas ou problemas técnicos, podem levar ao cancelamento da interrupção programada.