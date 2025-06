A Expo Usipa, uma das maiores feiras de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais, chega à sua 35ª edição com novidades e ações que reforçam sua vocação para o desenvolvimento técnico e profissional da região.

Entre os destaques da programação está a Visita Técnica, momento exclusivo que acontecerá de 9 a 11 de julho, das 17h às 19h, no setor industrial da feira.

Voltada para estudantes de nível técnico e superior, empresários, engenheiros, técnicos, analistas e prestadores de serviço, a visita técnica tem como principal objetivo promover conexões estratégicas, possibilitar o intercâmbio de conhecimento e aproximar o público qualificado das soluções apresentadas pelas empresas expositoras da área industrial.

De acordo com o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, a iniciativa tem um papel fundamental no propósito da feira: “A Expo Usipa vai além da exposição de produtos e serviços. A Visita Técnica reforça o caráter educacional e de fomento ao conhecimento que queremos fortalecer a cada edição. É uma oportunidade de criar pontes entre quem busca se inserir ou evoluir no setor industrial e quem está inovando dentro dele.”

A participação na visita técnica é gratuita, mediante inscrição prévia pelo site oficial da feira: www.expousipa.com.

A gerente da Expo Usipa, Luiza Elizabeth, destaca que a ação foi pensada para atender à crescente demanda por experiências mais direcionadas e ricas em conteúdo técnico: “A Visita Técnica proporciona uma vivência enriquecedora para quem deseja entender melhor os processos e inovações industriais. É uma oportunidade concreta de ampliar o conhecimento, fazer networking e estabelecer contatos com empresas que são referência no setor.”

Para visitar a Expo Usipa 35 anos, acesse o site www.expousipa.com, faça seu credenciamento e retire gratuitamente seu passaporte.

A 35ª Expo Usipa é realizada pela Usipa e Usiminas, com o patrocínio do CRT-MG, HC Indústria Mecânica, Sicoob Vale do Aço, Vale, Acionac, Convaço, RAW Tex.