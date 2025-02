Empresários do setor metalmecânico do Vale do Aço visitaram, no dia 29 de janeiro, as instalações da Kinross Gold Corporation, em Paracatu (MG), uma das maiores mineradoras de ouro do mundo. A iniciativa, promovida pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), em parceria com o Sebrae Minas e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), teve como objetivo apresentar práticas e tecnologias do setor de mineração, além de fomentar parcerias comerciais e fortalecer relações empresariais.

Durante a visita, os empresários tiveram a oportunidade de conhecer de perto os processos operacionais da Kinross, que vão desde a extração do minério até o beneficiamento final. Ícaro Ferreira, representante da Indústria Mecânica Líder, destacou a relevância da experiência: “Foi incrível conhecer uma das maiores mineradoras de ouro do mundo. Estou motivado para explorar oportunidades de parceria e estabelecer relações de cliente e fornecedor com essa gigante do setor”, afirmou.

Além das instalações de Paracatu, que incluem uma mina a céu aberto, uma usina de beneficiamento e áreas de armazenamento de rejeitos, a Kinross se destaca por sua infraestrutura robusta e por ser responsável por 22% da produção de ouro no Brasil.

Gabriel Lacerda Silva, da MSI Engenharia e Tecnologia, reforçou a importância da visita para o networking e desenvolvimento de negócios: “Conseguimos bons contatos tanto na área técnica quanto em aquisições. Essa aproximação será essencial para futuras negociações.”

Renato Gomes de Aquino, vice-presidente do Sindimiva, enfatizou o impacto positivo das visitas técnicas organizadas pela entidade. “Essas iniciativas têm gerado excelentes resultados para as empresas do Vale do Aço. A visita à Kinross não só apresentou o processo produtivo de uma mineradora sustentável e reconhecida no mercado, como também reforçou a parceria entre o sindicato e a ExpoMetal”, destacou.

A agenda de visitas do Sindimiva continua em fevereiro, com uma viagem às cidades de Pompéu e Caetanópolis, em Minas Gerais. Empresários conhecerão as empresas Agropéu e Cerâmica Brasileira entre os dias 11 e 13. O objetivo é ampliar ainda mais o acesso a boas práticas e oportunidades de negócios.