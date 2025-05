Empresários, líderes, profissionais de Recursos Humanos e demais interessados em aprimorar a gestão de pessoas terão uma oportunidade especial no dia 29 de maio, às 19h. O Senac em Ipatinga, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, realiza a palestra gratuita “Os Segredos das Equipes de Alta Performance”, na sede da unidade, localizada na Rua Itajubá, 250, no bairro Centro.

O encontro será conduzido por Kelianuze Olive Mendes Menezes, especialista em desenvolvimento organizacional e liderança. Guiados pela palestrante, os participantes vão refletir sobre o papel do comportamento humano nas organizações, estratégias para formar equipes de alto desempenho e práticas de liderança eficaz.

Entre os temas abordados estarão o mapeamento de competências, formas de alinhar talentos às necessidades estratégicas das empresas, superação de conflitos internos e retenção de profissionais. A palestra também trará orientações sobre como o planejamento estruturado pode melhorar o engajamento e a performance das equipes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link. As vagas são limitadas. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (31) 3801-1200.

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS NO SENAC

A palestra é promovida pelo MBA em Gestão Estratégica de Pessoas do Senac em Ipatinga, que está com matrículas abertas para nova turma. O curso será realizado de 1º de agosto de 2025 a 2 de outubro de 2026, com aulas presenciais em formato quinzenal: às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h.

A especialização é voltada para profissionais que desejam aprofundar conhecimentos em liderança, planejamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações, com foco na solução de problemas e otimização de resultados. Consulte condições de pagamento e descontos na unidade ou ligue para a central de relacionamento.

SOBRE A FECOMÉRCIO MG O SENAC EM IPATINGA

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade, há 86 anos. Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários(as), empresários(as) e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

No Senac em Ipatinga, o aluno tem uma variedade de cursos ágeis, técnicos, Aprendizagem Comercial e pós-graduação (MBA), em áreas de atuação como Saúde, Gestão e Comércio, Informática e Turismo. Há também um portfólio completo de cursos à distância para quem opta por essa modalidade. A unidade está na cidade desde 2002 e oferta à comunidade ações em parceria com entidades de classe e empresas, como aferição de pressão, dicas de saúde, palestras em escolas para jovens e adultos, entre outras.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.

