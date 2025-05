A cidade de Ipatinga será palco, nos dias 7 e 8 de maio (quarta e quinta-feira), da Expo MaisVip Noivas e Festas 2025, considerada a maior feira do setor de casamentos e eventos do Vale do Aço. O evento será realizado no Clube Morro do Pilar, a partir das 18h, com entrada gratuita e vai reunir dezenas de expositores que apresentam tendências, serviços e experiências para quem planeja celebrações marcantes.

Consolidada como uma das principais vitrines de negócios para o segmento de festas na região, a Expo MaisVip Noivas e Festas chega à sua edição de 2025 com a proposta de unir informação, inovação e encantamento em um único espaço. O evento é promovido pelo Grupo MaisVip e promete atrair centenas de visitantes de Ipatinga e de outros municípios do Vale do Aço.

A programação conta com estandes de cerimonialistas, buffets, decoradores, fotógrafos, estilistas, músicos, empresas de turismo, papelaria personalizada, serviços de estética, iluminação, drinks, bolos e convites. Ao circular pela feira, o público poderá conhecer de perto os serviços ofertados, tirar dúvidas diretamente com os especialistas e até fechar contratos com condições especiais.

A experiência vai além da negociação. Com ambientações criativas, degustações, apresentações musicais ao vivo e sorteios exclusivos, a Expo MaisVip se destaca por oferecer um ambiente sensorial e inspirador. A proposta é proporcionar aos visitantes uma imersão completa no universo dos eventos, reunindo os principais fornecedores em um só lugar.

Voltada para noivos, debutantes, formandos e organizadores de eventos sociais e corporativos, a feira também se apresenta como uma excelente oportunidade para empresas que buscam ampliar a visibilidade de suas marcas e fortalecer sua presença no mercado regional.

A expectativa é de um grande público durante os dois dias de evento, movimentando o setor e fomentando negócios no cenário local. O acesso é gratuito e a programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais oficiais do Grupo MaisVip.

Serviço:

Expo MaisVip Noivas e Festas 2025

Data: 7 e 8 de maio

Horário: a partir das 18h

Local: Clube Morro do Pilar – Ipatinga (MG)

Entrada gratuita

Redes sociais: @revistamaisvip | @expomaisvipnoivas | @maisvipoficial