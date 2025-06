A 35ª edição da Expo Usipa será marcada por um recorde histórico: o 18º Encontro de Negócios contará com a presença de 14 empresas âncoras. A expectativa é de que mais de 2 mil reuniões sejam realizadas entre os dias 9 e 11 de julho, movimentando intensamente o ambiente corporativo da tradicional feira de negócios de Minas Gerais.

A edição especial de 35 anos da Expo Usipa reforça seu papel como ponte estratégica entre grandes compradores da indústria e fornecedores de produtos e serviços. O Encontro de Negócios, considerado o coração das relações da feira, oferece uma oportunidade única para que empresas apresentem soluções, ampliem suas redes e consolidem parcerias comerciais de alto valor.

Neste ano, estarão presentes grandes players do mercado nacional e internacional, como Aperam , ArcelorMittal, ArcelorMittal (incluindo unidades de Pecém e João Monlevade), Bemisa, Braskem, Cenibra, CSN, Jaguar Mineração, Ternium, Petrobras, Vallourec, VLI e Usiminas. As empresas compradoras participarão de reuniões previamente agendadas com fornecedores das mais diversas áreas industriais, ampliando as possibilidades de negócios concretos durante o evento.

Para Luiza Elizabete, gerente da Expo Usipa, o recorde de empresas compradoras é um indicativo do amadurecimento e da relevância do evento no cenário nacional. “Estamos comemorando 35 anos com o maior Encontro de Negócios da nossa história. É gratificante ver como o mercado reconhece a força da Expo Usipa como um espaço de conexão estratégica. Temos certeza de que as mais de 2 mil reuniões previstas resultarão em grandes oportunidades para todos os envolvidos”, destaca.

Com estrutura dedicada, apoio tecnológico e uma organização criteriosa, o Encontro de Negócios da Expo Usipa se consolida como uma das maiores rodadas comerciais do país, reunindo setores estratégicos como metalurgia, siderurgia, energia, logística, química, engenharia e tecnologia.

O presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, também celebra o marco alcançado e reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional. “A Usipa sempre acreditou no poder da integração entre indústria e fornecedores. O Encontro de Negócios é uma ferramenta essencial para fortalecer essa conexão e impulsionar o crescimento de empresas de todos os portes. Nesta edição histórica, reafirmamos nosso papel como promotores do desenvolvimento econômico e industrial de Minas e do Brasil”.

Para visitar a Expo Usipa 35 anos, acesse o site www.expousipa.com, faça seu credenciamento e retire gratuitamente seu passaporte.

A 35ª Expo Usipa é realizada pela Usipa e Usiminas, com o patrocínio do CRT-MG, HC Indústria Mecânica, Sicoob Vale do Aço, Vale, Acionac, Convaço, RAW Tex.