A 35ª Expo Usipa, considerada a maior feira da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais, realizou na noite dessa terça-feira (8) uma solenidade de abertura para expositores. O evento reuniu autoridades locais, expositores, convidados e contou com a presença do presidente da Usipa, Lucas Lima, do presidente da Usiminas, Marcelo Chara, além de ex-presidentes da Expo Usipa, que foram homenageados durante a cerimônia.

Nos discursos, o destaque foi o papel transformador da Expo Usipa no fomento à educação, ao esporte e às práticas ambientais. “Mais do que uma feira, a Expo Usipa é, há 35 anos, o coração que pulsa dentro da nossa Usipa. Graças à Expo Usipa, milhares de crianças e jovens têm acesso ao esporte. Aqui eles aprendem valores como disciplina, respeito e superação”, ressaltou Lucas Lima, presidente da Usipa.

Marcelo Chara, presidente da Usiminas, também enfatizou os números expressivos da feira e elogiou a força coletiva que viabiliza um evento desse porte: “É um exemplo de mobilização, uma iniciativa que movimenta toda a cadeia produtiva, gera negócios e reforça o desenvolvimento econômico da nossa região”.

A solenidade foi marcada ainda por um momento de reconhecimento às empresas que participam da Expo Usipa há mais de uma década, além de uma homenagem especial aos ex-presidentes que contribuíram para a construção da história e do sucesso da feira ao longo desses 35 anos.

35ª EDIÇÃO

A edição comemorativa da 35ª Expo Usipa começa nesta quarta-feira (9) e segue até sábado (12). Este ano, a feira conta com 423 estandes confirmados, um crescimento de 9% em relação à edição anterior, reunindo mais de 300 empresas expositoras de diversos segmentos industriais, comerciais e de prestação de serviços.

A programação prevê visita técnica das 17h às 19h, voltada para profissionais do setor, e abertura ao público geral das 19h às 23h. Esta edição especial promete muitas novidades, oportunidades de negócios e informações que reforçam o compromisso da Expo Usipa com o desenvolvimento econômico e social do Vale do Aço e de todo o estado de Minas Gerais.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

O tradicional Encontro de Negócios da Expo Usipa contará com 14 grandes empresas âncoras: Aperam, ArcelorMittal Pecém, ArcelorMittal João Monlevade, Bemisa, Braskem, Cenibra, CSN, Jaguar, Ternium, Petrobras, Vallourec, Vale, VLI e Usiminas. O encontro representa uma importante oportunidade para empresas fornecedoras apresentarem seus portfólios e ampliarem suas frentes de atuação.

NOVIDADES

Espaço Vitrine Criativa

Outra novidade da 35ª edição é o Espaço Vitrine Criativa, patrocinado pelas empresas Soluparts, Bertech e John Cockerill. O espaço é totalmente voltado para a valorização do artesanato local, oferecendo visibilidade a artistas da região e promovendo a identidade cultural do Vale do Aço por meio de suas criações únicas e autorais.

Espaço Ambiental

Em alinhamento com práticas de responsabilidade socioambiental, a Expo Usipa apresenta também o Espaço Ambiental, patrocinado pelas empresas TMS América, Cast Group e Casca Dura Group. A proposta é promover conscientização ecológica, com exposições, ações educativas e apresentação de projetos de preservação ambiental desenvolvidos pelo Cebus (Centro de Biodiversidade da Usipa).

PROGRAMAÇÃO:

Quarta-feira (9)

– 8h às 17h, na Usipa, Encontro de Negócios. (restrito a expositores e demandantes);

– 8h às 17h, na Unidade II do Colégio São Francisco, Palestra Técnica. (aberta ao público);

– 17h às 19h, na Usipa, Visita Técnica à área industrial (horário destinado a estudantes universitários, profissionais técnicos, engenheiros industriais, prestadores de serviços, empresários e empreendedores);

– 18h30, na Usipa. Desenlace da Fita. (aberta ao público);

– 19h às 23h, na Usipa, visitação aos estandes, todas as áreas, (aberta ao público).

Quinta-feira (10)

– 8h às 17h, na Usipa, Encontro de Negócios. (restrito a expositores e demandantes);

– 8h às 17h, na Unidade II do Colégio São Francisco, Palestra Técnica. (aberta ao público);

– 17h às 19h, na Usipa, Visita Técnica à área industrial (horário destinado a estudantes universitários, profissionais técnicos, engenheiros industriais, prestadores de serviços, empresários e empreendedores);

– 19h às 23h, na Usipa, visitação aos estandes, todas as áreas, (aberta ao público).

Sexta-feira (11)

– 8h às 17h, na Usipa, Encontro de Negócios. (restrito a expositores e demandantes);

-8h às 17h, na Unidade II do Colégio São Francisco, Palestra Técnica. (aberta ao público);

– 17h às 19h, na Usipa, Visita Técnica à área industrial (horário destinado a estudantes universitários, profissionais técnicos, engenheiros industriais, prestadores de serviços, empresários e empreendedores);

– 19h às 23h, na Usipa, visitação aos estandes, todas as áreas, (aberta ao público).

Sábado (12)

– 13h às 17h, na Usipa, visitação aos estandes da área comercial e praça de alimentação. (Aberta ao público).

O credenciamento para visitantes é gratuito e pode ser feito pelo site www.expousipa.com. Assim como em edições anteriores, a Expo Usipa reforça seu compromisso social com a entrada solidária, em parceria com o programa Sesc Mesa Brasil, incentivando a doação de alimentos não perecíveis na entrada do evento.

A 35ª Expo Usipa é realizada pela Usipa e Usiminas, com o patrocínio do CRT-MG, HC Indústria Mecânica, Sicoob Vale do Aço, Vale, Acionac, Convaço, RAW Tex.