A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviço de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga promoveram, junto ao Sebrae, um treinamento para os expositores da Feiraço 2025. O treinamento ocorreu nesta quarta-feira (16), no auditório das entidades.

O analista do Sebrae, Alessandro Lima Challub, foi quem ministrou a preparação. O intuito foi estimular os empresários e funcionários a pensarem em técnicas que os permitirão ter um melhor aproveitamento do evento e das oportunidades de negócios.

Alessandro detalhou que a preparação abordou técnicas de comportamento, estrutura, estoque de produtos, material promocional, sorteios e brindes, que ajudarão o empresário a se apresentar de uma forma mais adequada. “E ele também precisa preparar a sua equipe. Enquanto realizadores, a Aciapi-CDL e o Sebrae entregarão uma feira linda, estruturada e organizada, mas o estande, a visitação e a captação desse cliente depende muito de cada um”, declarou.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, pontuou que existem estratégias a serem seguidas antes, durante e após a feira. “O objetivo dessa tática é fazer com que os expositores tenham mais resultados no evento. As dicas repassadas nesta reunião foram válidas tanto para aqueles que estarão expondo pela primeira vez, quanto para os que já participaram de outras edições”, afirmou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, destacou que os planejamentos estão sendo feitos para que a Feiraço 2025 seja ainda melhor do que nos outros anos. “Queremos melhorar cada vez mais. O que nós desejamos é que os expositores saiam satisfeitos, assim como quem for visitar a feira. Temos certeza que todos estarão motivados a captar leads e conquistar mais clientes”, garantiu.

EVENTO

A quinta edição da Feiraço ocorrerá entre os dias 21 e 24 de maio. O evento ocorrerá no estacionamento do Ipatingão, com o apoio da administração municipal. Neste ano, a feira ocorrerá de quarta-feira a sábado, das 18h às 23h.

Esta edição ainda conta com a promoção do Diário do Aço e da Rádio Itatiaia, e é apoiada pela Semana de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SDE), Adesiap Minas, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e Governo do Estado de Minas Gerais.