O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Regional Vale do Aço, João Batista Alves, participou, nesta quarta-feira (19), de um encontro promovido pela Prefeitura de Timóteo para discutir a viabilização do Contorno Rodoviário da cidade. O projeto prevê a ligação entre a LMG-760 e a BR-381, criando uma nova alternativa de acesso à capital e otimizando o escoamento de produção industrial.

O almoço de negócios reuniu lideranças políticas, empresariais e representantes do setor produtivo, com o objetivo de tirar o projeto do papel. “O contorno de Timóteo é uma das pautas prioritárias da Fiemg, dentro do eixo de Infraestrutura da Agenda de Convergência e do Grupo Técnico de Logística do Conselho Estratégico. A união entre prefeitos, a Agência Metropolitana e outras lideranças reforça a importância dessa obra, que trará impactos positivos para a comunidade e para o setor industrial”, destacou Alves.

A implantação do Contorno Rodoviário promete reduzir o tráfego pesado dentro do município, aumentando a segurança viária e melhorando a mobilidade urbana. Para a indústria, a nova rota deve proporcionar mais agilidade no transporte de mercadorias, fortalecendo a competitividade das empresas locais e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

O projeto segue em fase de articulação entre as autoridades e depende de investimentos para avançar. A expectativa é que novas reuniões sejam realizadas para definir os próximos passos e garantir a execução da obra.