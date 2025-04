A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está com inscrições abertas para diversas vagas de emprego e estágio, oferecendo oportunidades para profissionais de diferentes áreas que buscam crescimento e desenvolvimento na carreira.

VAGAS DISPONÍVEIS

Entre as posições disponíveis estão funções administrativas, operacionais e técnicas, como Atendente de Relacionamento com Cliente, Desenvolvedor Mobile, Nutricionista e Médico do Trabalho.

Confira mais vagas abertas:

– Auxiliar ADM Central de internação;

– Auxiliar de Cozinha;

– Auxiliar de Higienização;

– Auxiliar em Saúde Bucal;

– Enfermeiro(a) Supervisor(a) UTI HMCC (Itabira);

– Estágio de Administração/Contabilidade;

– Estágio de Fisioterapia;

– Estágio de Pedagogia;

– Estágio de Psicologia;

– Estágio de Recrutamento e Seleção;

– Estágio em Enfermagem;

– Operador de Processamento de Roupas;

– Supervisor(a) Técnico de Radiologia;

– Técnico(a) de Engenharia Clínica;

– Técnico(a) Patologia Clínica.

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

Comprometida com a valorização da diversidade, a FSFX abre suas portas para candidatos de ambos os sexos, Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho pela primeira vez.

REQUISITOS E JORNADA DE TRABALHO

A escolaridade mínima exigida varia conforme o cargo, sendo algumas oportunidades acessíveis a partir da 6ª série do Ensino Fundamental. Os horários de trabalho incluem turnos de 12h, 8h e 6h, além do horário administrativo.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS

Os contratados terão acesso a um pacote de benefícios atrativo, que inclui alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada e um dia de folga no aniversário.

INSCRIÇÃO

Os interessados podem enviar seus currículos por meio do link oficial: https://linktr.ee/trabalheconoscofsfx. Essa pode ser a oportunidade ideal para quem busca um ambiente profissional que valoriza a excelência e o desenvolvimento contínuo.