A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está com inscrições abertas para preenchimento de vagas em diversos cargos, abrangendo áreas administrativas, técnicas, assistenciais e de estágio. As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão, a diversidade e o desenvolvimento humano.

As vagas oferecidas vão desde funções operacionais até cargos técnicos e de supervisão, com exigências que variam entre a 6ª série do Ensino Fundamental e formação superior. Entre os cargos disponíveis estão: Atendente de Relacionamento com Cliente, Auxiliar de Cozinha, Técnico(a) em Patologia Clínica, Bioquímico(a), Desenvolvedor Mobile, Médico do Trabalho, além de diversas oportunidades de estágio, como em Administração, Enfermagem, Psicologia e Pedagogia.

As posições também incluem diferentes regimes de trabalho, como turnos de revezamento de 6h, 8h e 12h, além de jornada em horário administrativo. Uma das vagas, por exemplo, é específica para a cidade de Itabira, para o cargo de Enfermeiro(a) Supervisor(a) de UTI do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC).

DETALHES E BENEFÍCIOS

A Fundação São Francisco Xavier oferece um pacote de benefícios considerado competitivo no mercado, incluindo alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada e até um dia de folga no aniversário do colaborador (day off).

As oportunidades são abertas a pessoas de todos os gêneros, Pessoas com Deficiência (PcD), profissionais aposentados e candidatos em busca do primeiro emprego, reforçando a política de diversidade e inclusão da instituição.

Serviço:

Os interessados devem enviar seus currículos por meio do link oficial da FSFX: https://linktr.ee/trabalheconoscofsfx. As inscrições permanecem abertas até o preenchimento das vagas.