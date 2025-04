A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) está com inscrições abertas para diversas oportunidades de trabalho, abrangendo diferentes níveis de escolaridade e experiência. Com um compromisso sólido com a inclusão e a diversidade, as vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e aqueles que buscam o primeiro emprego.

OPORTUNIDADES DISPONÍVEIS

As posições ofertadas incluem cargos administrativos, técnicos e operacionais. Entre as vagas, destacam-se:

– Assistente de Departamento Pessoal

– Atendente de Relacionamento com Cliente

– Auxiliar Administrativo – Central de Internação

– Auxiliar de Cozinha

– Auxiliar de Higienização

– Auxiliar em Saúde Bucal

– Desenvolvedor Mobile

– Enfermeiro(a) Supervisor(a) UTI – HMCC (Itabira)

– Médico do Trabalho

– Supervisor(a) Técnico de Radiologia

– Técnico(a) de Engenharia Clínica

– Técnico(a) em Patologia Clínica

A FSFX também disponibiliza oportunidades de estágio para estudantes de Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia, Enfermagem e Recrutamento e Seleção.

INCLUSÃO E BENEFÍCIOS

Para ampliar o acesso ao mercado de trabalho, as exigências de escolaridade variam conforme o cargo, com algumas oportunidades disponíveis para candidatos que tenham concluído ao menos a 6ª série do Ensino Fundamental. Além disso, os horários de trabalho são variados, incluindo turnos de revezamento de 12h, 8h e 6h, além do horário administrativo.

A FSFX oferece um pacote de benefícios atrativo, com alimentação na empresa, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada e até um dia de folga no aniversário do colaborador.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados podem enviar seus currículos através dos seguintes canais:

WhatsApp: (31) 98452-6802

Portal Trabalhe Conosco: trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx

E-mail: recrutamento@fsfx.com.br

A FSFX segue fortalecendo sua atuação no mercado, promovendo inclusão e desenvolvimento profissional em suas equipes.