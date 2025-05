A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) foi reconhecida por suas boas práticas de comunicação interna ao conquistar posições de destaque no 3º Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores – PEMCC. A cerimônia de premiação aconteceu nessa terça-feira (27), em São Paulo, e reuniu empresas de todo o país que investem em estratégias eficazes para comunicar com os seus públicos internos.

Promovido pelas plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação, em parceria com o Cecom – Centro de Estudos da Comunicação, o prêmio tem como objetivo valorizar as organizações que se destacam pelas práticas de excelência em comunicação interna.

Nesta edição, a FSFX figurou entre os finalistas com dois projetos que traduzem o compromisso da instituição com uma comunicação interna participativa e estratégica. O Dia do “Pega Leve”, inscrito na categoria Eventos, conquistou o 3º lugar. A iniciativa dedica uma sexta-feira por mês a ações voltadas ao bem-estar e à leveza no ambiente de trabalho, oferecendo aos colaboradores momentos de relaxamento e descontração, com atividades como massagens, jogos, karaokê, cinema, música e brincadeiras. A adesão ao projeto tem sido ampla e a ação já faz parte do calendário institucional da FSFX há 2 anos.

Já o Grupo de Influencers FSFX garantiu o 2º lugar na categoria Relacionamento com Influenciadores Internos. Com o objetivo de fortalecer a troca de informações entre as unidades da FSFX, os colaboradores influencers atuam como agentes de conexão e engajamento dentro da Instituição. Eles apoiam na pesquisa e sugestão de pautas, na divulgação de conteúdos relevantes, compartilham boas práticas, apoiam eventos e colaboram na produção de materiais como vídeos, fotos e áudios. A atuação desses colaboradores voluntários tem sido essencial para manter a comunicação fluida, próxima e alinhada com os valores da fundação.

A premiação foi acompanhada pelas representantes da Gerência de Comunicação e Marketing da FSFX, Jennifer Conarinch e Daniela Scotti, que estiveram presentes no evento para receberem os troféus. Segundo elas, o reconhecimento reflete o trabalho contínuo da equipe de Comunicação e Marketing, que atua de forma integrada com a comunicação interna, desempenhando um papel fundamental no fortalecimento da cultura organizacional.

Para o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim, a conquista é um reflexo do valor que a Fundação dá ao relacionamento transparente com seus colaboradores. “Acreditamos que uma comunicação aberta e constante com os nossos colaboradores é essencial para construir um ambiente de confiança, colaboração e pertencimento. Esses reconhecimentos nos mostram que estamos no caminho certo, valorizando o diálogo e fortalecendo cada vez mais a nossa cultura organizacional”, destacou Ventorim.

A FSFX agradece a todos os profissionais envolvidos nessas iniciativas e reforça seu compromisso com uma comunicação cada vez mais eficaz, participativa e humanizada. O prêmio é, acima de tudo, um reflexo do engajamento de colaboradores que acreditam no poder da informação para transformar ambientes e fortalecer relações.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.