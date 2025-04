Em 2024, mais de 120 mil pessoas foram alcançadas com as ações e investimentos sociais e operacionais da Aperam South America e da Aperam BioEnergia, nos Vales do Aço e Jequitinhonha. O Balanço Social 2024 apresenta o detalhamento dessas ações e foi lançado pela Fundação Aperam Acesita, na noite da última quinta-feira (3), no Clube Campestre, em Timóteo. Autoridades locais, representantes das entidades beneficiadas pelas ações e de veículos de comunicação, além da diretoria e colaboradores da Aperam, marcaram presença no evento de lançamento da publicação.

O evento de lançamento do Balanço Social foi aberto pela apresentação dos alunos do curso de Viola Caipira, ministrado pelo músico e professor Hyuri Luna, gratuitamente para a comunidade pela Fundação Aperam, como forma de mostrar um importante investimento para as comunidades.

Um resumo de todas ações que foram desenvolvidas em 2024, com projetos e programas de educação, meio ambiente, promoção social e cultura, fazem parte da publicação, que está disponível no site http://brasil.aperam.com/balanco.

A inauguração do Centro de Educação Ambiental da Aperam BioEnergia – Oikós Bio, em Capelinha, os projetos de capacitação e qualificação profissional em parceria com o Senar Minas e Senai, projetos de Apicultura e de Valorização do Artesanato, bem como o premiado Programa Aperam Raízes do Vale e o Edital de Projetos Social e Ambiental foram os principais destaques de 2024, segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Luiz Magalhães.

“A presença da Aperam nas comunidades é um motor de desenvolvimento que gera empregos e movimenta a economia local. Além disso, há 30 anos, a Fundação Aperam contribui promovendo as iniciativas que visam o desenvolvimento e fortalecimento socioeconômico das comunidades onde a Aperam está presente.”

Para Rodrigo Heronville, diretor de Gente e Gestão da Aperam South America, os resultados de 2024 mostram o compromisso da empresa com as comunidades. “Os relatos das pessoas, vão além dos números e refletem a visão da Aperam. Neste ano, seguimos comprometidos em estabelecer a empresa como a principal criadora de valor na economia circular de materiais infinitos e transformadores do mundo, tendo a comunidade como principal beneficiada, pois trabalhamos também para transformar as vidas das pessoas”, frisou.

Maria de Lourdes de Oliveira Andrade, a diretora da Escola Estadual Antônio Silva, de Timóteo, foi uma das homenageadas na noite e comentou o quanto a Fundação Aperam contribui com a educação com as ações do Programa de Melhoria da Qualidade da Educação. “Com a parceria da Fundação temos acesso a capacitações, os alunos participam de diversas atividades e podemos tirar projetos do papel.

PARCERIAS PELA COMUNIDADE

Ainda durante o lançamento do Balanço Social 2024, o prefeito de Timóteo, Capitão Vitor Prado, enfatizou a importância da parceria da Aperam e da Fundação Aperam para a continuidade do desenvolvimento do município. “Quantas vidas foram transformadas pelos projetos realizados pela Aperam e pela Fundação Aperam. Podemos ver que todos promovem mudança na vida de muitas pessoas. A parceria das empresas para a Prefeitura de Timóteo traz mais oportunidades de crescimento para o município. Só temos a agradecer”, destacou.

Ainda durante o evento, o prefeito anunciou que nos próximos meses será apresentado o projeto da Praça do Inox. Para realização desse projeto, a Aperam cedeu em comodato um imóvel conhecido como “área das castanheiras”, para que possa ser criada essa grande área de convivência integrada à Praça 1º de Maio – Coreto e ginásio poliesportivo, no Centro de Timóteo, com vários equipamentos e mobiliários de aço inox para a comunidade.