A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) participa da 35ª edição da Expo Usipa com um estande especial em comemoração aos 60 anos do Hospital Márcio Cunha (HMC). O evento, considerado a maior feira de negócios e relacionamentos da região, será realizado entre os dias 9 e 11 de julho de 2025, na Usipa, em Ipatinga, das 19h às 23h, e no sábado, 12 de julho, das 13h às 17h. Com entrada gratuita, os visitantes devem apenas realizar o credenciamento antecipado pelo site www.expousipa.com e são convidados a contribuir com a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite longa vida, que será destinado a instituições sociais por meio da parceria com o programa Mesa Brasil.

No estande do Hospital Márcio Cunha, o público poderá vivenciar uma experiência interativa e educativa, com foco na prevenção e no cuidado com a saúde. Serão oferecidas aferições de pressão arterial e testes de glicemia capilar, ações simples, mas fundamentais para o controle de doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes. Além disso, os visitantes poderão participar de um quiz interativo com perguntas sobre saúde e sobre a história do próprio hospital, concorrendo a brindes especiais de forma lúdica e informativa.

Outro atrativo será o espaço instagramável, montado especialmente para celebrar as seis décadas de história do hospital. O cenário foi pensado para que os visitantes possam registrar sua passagem e compartilhar nas redes sociais, ajudando a espalhar a mensagem de cuidado, acolhimento e compromisso com a vida que sempre marcaram a atuação do HMC.

Durante os quatro dias da feira, o estande também será uma vitrine para apresentar ao público os principais serviços oferecidos pelo hospital, como os atendimentos de alta complexidade, a estrutura hospitalar, as especialidades médicas e o papel social que a instituição desempenha ao longo de sua trajetória. A participação na Expo Usipa reforça o compromisso da Fundação São Francisco Xavier em estar próximo da comunidade, promovendo saúde com informação, acolhimento e conexão com as pessoas.

Visite o estande celebrativo dos 60 anos do Hospital Márcio Cunha na Expo Usipa 2025 e faça parte desta história que continua sendo escrita com dedicação e amor à vida.