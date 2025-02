A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) iniciou processo seletivo para nove diferentes posições, com vagas que contemplam desde auxiliares até supervisores, além de oportunidades para estagiários. A instituição reforça seu compromisso com a inclusão ao aceitar candidatos de todos os perfis, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e primeiro emprego.

Entre as vagas disponíveis destacam-se posições para auxiliar de higienização, auxiliar de cozinha, auxiliar em saúde bucal e atendente de relacionamento com cliente. A fundação também busca profissionais especializados como desenvolvedor mobile, fonoaudiólogo e supervisor técnico de radiologia, além de estagiários nas áreas de pedagogia e administração/contabilidade.

Os requisitos de escolaridade são flexíveis, começando a partir da 6ª série do ensino fundamental para algumas funções. A organização oferece diferentes modalidades de jornada de trabalho, adaptando-se às necessidades de cada cargo, com turnos de 6h, 8h e 12h, além do tradicional horário comercial.

O pacote de benefícios oferecido pela FSFX é um diferencial significativo, incluindo alimentação no local, vale-transporte, vale-alimentação, planos de saúde e odontológico. Os colaboradores também contam com seguro de vida, previdência privada e uma folga especial no dia do aniversário.

Os interessados podem se candidatar através de múltiplos canais: pelo WhatsApp (31) 98452-6802, portal de vagas online trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx ou enviando currículo para o e-mail recrutamento@fsfx.com.br. A instituição valoriza a diversidade e busca profissionais comprometidos com a excelência em suas respectivas áreas de atuação.