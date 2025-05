Em um dia histórico, foi inaugurado, na última terça-feira (29/04), o Galo Inox Aperam: uma grandiosa escultura de 8 metros de altura, 13 toneladas e 4 mil penas de aço inoxidável, instalada na esplanada da Arena MRV, em Belo Horizonte.

A obra de arte insere Belo Horizonte na cena de grandes cidades contemporâneas que adotaram o inox como um manifesto à modernidade e à sustentabilidade na paisagem urbana. Seu brilho metálico, sua maleabilidade e sua capacidade de resistir ao tempo e às intempéries o tornam perfeito para espaços públicos.

“Quando vimos a Arena MRV sendo construída, a gente quis participar deste grande marco para a cidade de Belo Horizonte. Surgiram as primeiras conversas e, hoje, estamos inaugurando essa bela escultura. Nosso objetivo é dar exposição ao aço inox e um presente para os belo-horizontinos. Para nós é um orgulho estar aqui na Arena MRV”, comentou o CEO da Aperam, Frederico Ayres Lima.

O CEO do Clube Atlético Mineiro, Bruno Muzzi, agradeceu a Aperam pela entrega do monumento. “Foi um projeto que surgiu de um bate-papo, da possibilidade de uma parceria da Aperam com a Arena MRV, de reproduzir o mascote do Galo de uma maneira única e grandiosa. Estamos muito satisfeitos. Isso é um marco para a Arena MRV dentro deste processo de reinauguração, sendo mais um dos atrativos que estamos preparando para o local”, enfatizou Bruno Muzzi.

MARCOS ARQUITETÔNICOS

Frederico Ayres Lima também revelou que o Galo Inox Aperam nasceu do desejo da empresa de seguir participando de obras arquitetônicas marcantes e de criar um projeto que simbolizasse as principais características do inox — leveza, beleza e durabilidade.

“Não é a primeira vez que a Aperam participa de grandes projetos. A Torre Alta Vista, na divisa de BH com Nova Lima, o Allianz Parque, o Castelão (cujas fachadas são revestidas com inox) e a Ponte Estaiada em São Paulo são alguns exemplos. O projeto foi concebido com muito carinho e chega em um momento emblemático da trajetória da Aperam, que celebra 80 anos de história. São oito décadas de uma relação sólida e respeitosa com Minas Gerais, estado que abriga as nossas raízes”, acrescentou Ayres Lima.

Desenhado e executado pelo arquiteto mineiro Joel Lima para a Aperam, o projeto demandou sete meses para a montagem e já nasce como um marco da arquitetura e do design brasileiros.

Segundo Joel, o Galo Inox Aperam não é apenas uma escultura; é um desafio técnico, estético e logístico. A estrutura do Galo, que agrega ao aço inox técnicas inovadoras de fabricação, possui detalhes minuciosos e complexos, como a curvatura, a textura da crista com aspecto “mole” e as penas que conferem um toque de elegância e força à escultura.

“O futebol, em sua essência, é uma arte. E por que não levar a arte ao futebol de uma maneira inédita e impressionante? Foi essa ideia que inspirou o projeto do Galo Inox Aperam, uma escultura monumental que representa a união entre o design, a técnica industrial e a paixão pelo esporte”, compara Joel Lima, que nasceu em Timóteo (MG), mesma cidade onde fica a siderúrgica Aperam, líder em inox na América Latina.