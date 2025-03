O governo brasileiro anunciou o retorno da exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália a partir de 10 de abril de 2025. A medida põe fim ao período de isenção que havia sido prorrogado por um ano pelo presidente Lula.

A decisão se baseia no princípio da reciprocidade, uma vez que brasileiros precisam de visto para entrar nesses países. O Ministério do Turismo, em parceria com o Itamaraty, desenvolveu um sistema que promete emitir os vistos em menos de 24 horas para minimizar possíveis impactos negativos no setor turístico.

A mudança representa uma reversão da política implementada em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro, que havia eliminado unilateralmente a exigência para esses países e para o Japão. O setor de turismo manifestou preocupação com a medida, alertando para uma possível redução no fluxo de visitantes.

O Japão permanece como exceção na nova regra. O país asiático continua permitindo a entrada de brasileiros sem visto para estadias de até 90 dias, mantendo a reciprocidade nas relações bilaterais de turismo.

A exigência deveria ter começado em outubro de 2023, mas foi adiada devido a pressões do setor turístico e dificuldades operacionais. O governo federal argumenta que a medida reforça a igualdade nas relações internacionais, já que brasileiros continuam necessitando de vistos para visitar aqueles países.

O novo sistema de emissão de vistos foi desenvolvido para tornar o processo mais ágil e menos burocrático, buscando equilibrar as exigências diplomáticas com a necessidade de manter o Brasil como destino atrativo para turistas internacionais.

