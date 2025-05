A Prefeitura de Ipatinga divulgou nessa quinta-feira (22) a relação das entidades inscritas para a eleição do Conselho Municipal da Cidade, referente ao triênio 2025/2027. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município e pode ser conferida a partir da página 19. Ela apresenta os nomes das entidades, dos candidatos titulares e suplentes, além da situação de habilitação para votação.

A eleição será realizada na próxima terça-feira, 27 de maio, das 17h às 19h30, no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins, localizado no bairro Cidade Nobre.

A relação completa das entidades pode ser acessada pelo link: https://www.ipatinga.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={6A2E2EEC-87A2-0E10-EDD4-01CB12EEBCAC}.pdf

O prazo para inscrições foi aberto em 24 de abril e encerrado em 20 de maio.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Bruno Santos Almeida, a participação das entidades demonstra o envolvimento da sociedade com os assuntos da cidade. “Agradecemos às instituições que se inscreveram para participar do processo. É importante ver esse comprometimento com as decisões que impactam o planejamento urbano de Ipatinga. Com a eleição se aproximando, reforçamos o convite para que os representantes aptos compareçam e participem ativamente”, afirmou o secretário.

SOBRE O CONSELHO

O Conselho Municipal da Cidade é composto por 27 membros titulares e seus respectivos suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil. Sua principal atribuição é propor diretrizes para o desenvolvimento urbano do município, articulando políticas públicas nas áreas de habitação, mobilidade urbana, meio ambiente e saneamento.

Composição do conselho:

– 11 representantes do poder público (sendo 7 do Executivo e 4 do Legislativo);

– 7 representantes de movimentos populares;

– 3 representantes de sindicatos laborais;

– 3 representantes do setor empresarial ligado à produção e financiamento do desenvolvimento urbano;

– 2 representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, e conselhos profissionais;

– 1 representante de organizações não governamentais (ONGs) com atuação na área de desenvolvimento urbano.