No próximo sábado, dia 12 de abril, das 8h às 12h, o galpão principal do Parque Ipanema será palco de mais uma edição do Sábado Azul, evento já tradicional no calendário da cidade, dedicado à conscientização sobre o autismo. Com entrada franca, a ação convida toda a população – pessoas com autismo, familiares, amigos e a comunidade em geral – a participar de uma manhã repleta de atividades inclusivas, aprendizado e diversão.

Idealizado com o propósito de “Conhecer para Acolher”, o Sábado Azul vem evoluindo a cada ano. Inicialmente voltado ao esclarecimento de dúvidas sobre o autismo, hoje o evento amplia seus horizontes, promovendo a inclusão, a quebra de barreiras e o fortalecimento de laços entre todos os cidadãos.

A programação está recheada de atrações para crianças e adultos. Entre os destaques, haverá estandes de instituições parceiras como as faculdades Afya, Centro Universitário Única e Multiluz- Energia Solar, além de atividades lúdicas, brincadeiras, distribuição de pipoca e passeios com o trenzinho Caramelo. O ambiente será totalmente adaptado para acolher pessoas com autismo, respeitando suas necessidades sensoriais.

A Prefeitura de Ipatinga também marcará presença com o estande do Natea (Núcleo de Atendimento aos Transtornos do Espectro Autista) e o Vacimóvel, veículo adaptado para aplicação de vacinas, permitindo que os visitantes atualizem suas carteiras de vacinação no local levando cartão de vacina e documento de identificação.

Outro ponto alto será a participação da equipe campeã mineira de handebol, ligada ao projeto Hand-7 que realizará demonstrações e interações esportivas com o público.

“O Sábado Azul é uma oportunidade de unir forças, famílias e corações por uma causa nobre que afeta milhões de lares em todo o mundo. Nosso objetivo é promover a empatia e o respeito às diferenças, mostrando que todos nós somos iguais e, ao mesmo tempo, únicos”, reforça o organizador Avelino Cruz.

Serviço:

Sábado Azul – Evento para promover a conscientização sobre o autismo

Data: sábado, 12 de abril de 2025

Horário: das 8h às 12h

Local: galpão principal do Parque Ipanema – Ipatinga/MG

Entrada: gratuita

Aberto a toda a comunidade e familias