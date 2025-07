Participar do Festival de Dança de Joinville, um dos maiores e mais prestigiados do Brasil, é o sonho de todo bailarino. O evento, que atrai profissionais de todo o país e do exterior, oferece uma programação intensa com cursos, oficinas, masterclasses, workshops, vivências artísticas e apresentações de espetáculos.

Em 2025, o festival será realizado entre os dias 21 de julho e 2 de agosto, e novamente contará com a presença das talentosas bailarinas do Centro de Referência em Dança e da Academia Olguin de Ipatinga.

Nesta edição, a diretora artística e coreógrafa Salette Olguin inscreveu coreografias com alunas do Centro de Referência em Dança e da Academia Olguin Cariru. Ao todo, cinco coreografias foram selecionadas para se apresentar nos Palcos Abertos e no tradicional Festival da Sapatilha. Uma dessas coreografias se destacou e foi escolhida para participar da seleção final de variações no Teatro Juarez Machado, palco das melhores bailarinas do Brasil.

Para celebrar esse momento importante para a dança no Vale do Aço o público de Ipatinga vai conferir o talento das bailarinas selecionadas em uma “Noite de Gala”, nos dias 5 e 6 de julho, a partir das 20h, na Academia Olguin, localizada na Rua Ipê, 763, bairro Horto, em Ipatinga. De acordo com Salette Olguin, “a apresentação é mais do que um espetáculo, é a consagração de um trabalho artístico sério e apaixonado, que vem formando gerações de bailarinos e levando a dança para além dos palcos, tocando corações”, destaca.

PROGRAMAÇÃO NOITE DE GALA

Na programação da Noite de Gala, presença da bailarina Maria Luísa Hott, aluna do projeto Centro de Referência em Dança, que é patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A bailarina se apresenta em três coreografias: “Berlin Overnight”, “Nêmesis”, conjunto neoclássico e na seleção final “La Esmeralda”, todas assinadas e ou adaptadas por Guilherme Júnio.

Já a Academia Olguin do Cariru será representada por um grupo infantil e um adulto, que se apresentam no Festival da Sapatilha e Palcos abertos, com as coreografias “Quadrilha Russa” e “Flamenco”, do segundo ato de Laurência.

Para abrilhantar ainda mais a programação da Noite de Gala, apresentação de trechos de dois clássicos de repertório: o Pas de Deux de “Scheherazade”, do coreógrafo Michel Fokine e música Rimsky Korsakov, baseado na obra “Mil e Uma Noites”. A coreografia narra a história de amor entre a concubina Zobeida e seu eunuco, transportando o público para um conto de fadas oriental. No palco Guilherme Júnio, que assina a adaptação coreográfica, e a bailarina Noelle Dias.

Também com adaptação de Guilherme Júnio, que se apresenta do lado de Maria Luísa Hott, teremos o GranPas de Deux de“Chamas de Paris“, do coreógrafo Vasily Vainonen e música de Boris Asafiev, baseado no livro de Felix Gras, tendo como enredo a revolução francesa, que apresenta a celebração da vitória sobre os defensores do antigo regime.

Participam do Festival de Dança de Joinville 16 bailarinas, dirigidas por Salette Olguin e Guilherme Júnio. “Estamos preparando uma noite de celebração a essa arte tão intensa e envolvente que é a dança. Teremos uma noite repleta de emoção, técnica e beleza, com um elenco que se dedica e ama o que fazem. Vale a pena conferir o talento da nossa terra”, destaca Salette.

Serviço:

Noite de Gala da Academia Olguin

Dias 5 e 6 de julho de 2025

Local: Academia Olguin Horto – Rua Ipê 763

Direção Artística: Salette Olguin

Direção coreográfica: Guilherme Júnio e Salette Olguin

Ingressos na Academia Olguin a R$ 40

Informações pelo telefone (31) 98605 8026

Elenco: Adauane Santana, Catarina Amorim,Isabela Amorim,IulaLamounier, Laura Alves, Laura Moratti, Malu Pessoa,Luísa Lelis, Marcela Faustini, Maria LuisaHott, Maria Luiza Garcia,Mariana Abdo, Polyanne Abdo,Sinara Valente, Thais Carvalho, Tuliany Pessoa