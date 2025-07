Neste mês de julho, a Legião da Boa Vontade (LBV) está completando 62 anos de atuação em Ipatinga. Ao longo desse tempo, a instituição vem desenvolvendo diversas ações socioassistenciais que visam combater as desigualdades sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de indivíduos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Para celebrar essa expressiva data, a LBV realizou uma programação especial, com apresentações culturais e artísticas para as crianças e as pessoas idosas atendidas em seu Centro Comunitário de Assistência Social.

Nestas mais de seis décadas, milhares de famílias foram auxiliadas pela entidade das mais diversas formas, entre elas, a da senhora Andreia Nascimento. Ela teve seus seis filhos atendidos nos serviços oferecidos pela LBV e atualmente um neto frequenta as atividades na instituição: “A LBV é essencial na nossa vida. Tenho muito orgulho de fazer parte e agradeço por tudo que foi feito pela minha família. A todos os doadores minha gratidão! É um trabalho de muito amor”, destacou Andreia emocionada.

Para saber sobre as atividades realizadas pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Ipatinga, basta dirigir-se à Rua João Patrício de Araújo, 225 — bairro Veneza. O telefone para outras informações é o (31) 3822-8600.

SEU GESTO DE AMOR TRANSFORMA VIDAS

