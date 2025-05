O governador Romeu Zema participou, na manhã desta terça-feira (20), da abertura da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Nesta edição, o tema é “Autonomia Municipal: a Força que Transforma o Brasil”. A marcha reúne as principais autoridades do país para debater as pautas prioritárias do municipalismo.

“Os prefeitos estão sempre na linha de frente. São eles que sofrem uma pressão maior, que estão ao lado da população. Costumo dizer que a população não bate à minha porta, mas, constantemente, bate na porta dos prefeitos”, disse o governador.

Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios, 853 ao todo. Desde 2019, o Governo de Minas trabalha em conjunto com as prefeituras, tendo firmado acordos para regularização dos repasses devidos de gestões passadas, além de realizar entregas efetivas à população.

Há seis anos, o Estado tem mantido a regularidade nos depósitos para as cidades mineiras. Somente em 2024, foram transferidos mais de R$ 26 bilhões em tributos aos municípios.

Em seu discurso, o governador ainda destacou o compromisso com os municípios por meio de um contato mais próximo com as localidades.

“Tenho uma gestão chão de fábrica, sempre visito o interior do estado. Para fazer boas entregas, você tem que ir onde a vida das pessoas acontece. Conversando com os produtores rurais, associações comerciais, prefeitos e lideranças, é possível saber o real problema da cidade e tomar melhores decisões para solucioná-lo”, pontuou.