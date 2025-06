Celina Franco, figura emblemática da sociedade de Ipatinga e reconhecida por seu trabalho na assistência social, faleceu nesta terça-feira, 17 de junho, a poucos dias de completar 77 anos. Viúva do renomado médico Fábio Franco, ela deixa uma marca indelével na história da cidade.

Natural de Timóteo, onde nasceu em 21 de junho de 1947, Celina construiu uma trajetória marcada pela elegância e pelo comprometimento com causas sociais. Ao lado do marido, o médico Fábio Franco, um dos principais nomes da medicina obstétrica em Ipatinga, ela contribuiu significativamente para o desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Sua presença marcante e atuação refinada na sociedade local a tornaram uma referência, especialmente no campo da assistência social, onde desenvolveu diversos trabalhos em benefício da comunidade. O casal Franco foi protagonista de importantes atividades na cidade de Ipatinga.

O corpo de Celina Franco será velado nesta quarta-feira, 18 de junho, das 14h às 17h, na Sala Prevenir, localizada na Avenida do Contorno, 2660, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. A cerimônia representa uma oportunidade para que amigos, familiares e a comunidade prestem suas últimas homenagens a esta personalidade que tanto contribuiu para o desenvolvimento social da região.