Faleceu nesta quarta-feira (16), em Ipatinga, Carlos Roberto Figueira, de 75 anos, conhecido como Pelé. Ex-diretor social da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), ele construiu uma trajetória marcada pelo engajamento comunitário e pela atuação em diversas frentes sociais e esportivas na cidade.

Nascido em Divinópolis (MG), em 27 de outubro de 1948, Carlos Roberto se mudou ainda na infância para Ipatinga, onde firmou raízes e se tornou um dos nomes mais respeitados na comunidade. Casado há 49 anos com Rosângela Martinha Reis Figueira, deixa dois filhos, Marcelo e Ludmila, e dois netos, Theo e Maitê.

Conhecido pelo espírito comunicativo e pelo envolvimento ativo em ações sociais, Pelé atuou em diferentes funções na AAPI, incluindo a diretoria de patrimônio, antes de assumir o cargo de diretor social. Sua contribuição à entidade foi reconhecida oficialmente em 2024, quando recebeu a Medalha de Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Ipatinga — honraria concedida a cidadãos que se destacam no desenvolvimento da cidade em diversas áreas.

A paixão pelo esporte também marcou sua trajetória. Como atleta amador, participou de competições de futebol e atletismo, além de colaborar com diversas organizações esportivas da cidade. Residente do bairro Cariru há 46 anos, exerceu cargos de liderança comunitária, como vice-presidente da Associação de Moradores, diretor do Cariru Tênis Clube, tesoureiro do coral da Usiminas e diretor de futebol da Usipa.

Carlos Roberto também atuou como diretor na Enfavi (Encontro dos Futebolísticos e Amigos Veteranos de Ipatinga) e manteve forte vínculo com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde serviu como ministro da Eucaristia e membro do coral. Sua dedicação ao trabalho voluntário e à vida comunitária é lembrada por amigos, colegas e familiares como exemplo de compromisso social.

O presidente da AAPI, Joaquim Cândido Ferreira, lamentou a perda do amigo de longa data. “Conheci Pelé na década de 60, fomos contemporâneos trabalhando na Usiminas, e durante anos seguimos juntos na diretoria da Associação. Pelé sempre foi um exemplo de integridade, trabalho e de sincera amizade. Descanse em paz, Carlos Roberto Figueira. Sua história será sempre lembrada com gratidão”, afirmou.

Carlos Roberto Figueira será lembrado pela comunidade ipatinguense como um cidadão exemplar, cuja vida foi dedicada a servir ao próximo com generosidade e comprometimento.