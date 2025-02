O coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clésio Gonçalves, participou de duas reuniões em Belo Horizonte nesta sexta-feira (14) para discutir ações do projeto “Fazer Valer o Contrato”. Os encontros ocorreram na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) e no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), reunindo autoridades e especialistas em infraestrutura rodoviária.

No CREA-MG, Clésio se reuniu com o presidente do conselho, Marcos Gervásio, e os engenheiros Álvaro Goulart e Antônio Humberto. Já no DER-MG, o encontro foi com o diretor-geral do órgão, Rodrigo Tavares. O objetivo das reuniões foi assegurar que a concessão da BR-381, no trecho entre Caeté e Governador Valadares, e as obras de duplicação dos lotes 8A e 8B sejam executadas dentro dos prazos contratuais.

“A intenção é transformar a ‘rodovia da morte’ em uma rodovia segura para todos, garantindo que as obras de concessão e duplicação sejam concluídas conforme o previsto”, afirmou Clésio.

O coordenador do movimento destacou ainda a necessidade de mobilização da sociedade para acompanhar e cobrar a execução dos projetos. “A participação ativa de todos é essencial para que os processos sejam cumpridos e as melhorias tragam impactos reais na segurança da BR-381”, reforçou.

A duplicação da BR-381 é uma reivindicação antiga da população e tem sido alvo de mobilizações constantes. A rodovia, considerada uma das mais perigosas do país, registra altos índices de acidentes, o que torna a conclusão das obras um fator crucial para a segurança viária na região.