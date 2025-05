O Movimento Pró-Vidas da BR-381, com o apoio de prefeituras, câmaras municipais e entidades civis organizadas de Minas Gerais, divulgou nesta semana um manifesto cobrando do Ministério dos Transportes agilidade nas obras de duplicação dos lotes 8A (Caeté/Ravena) e 8B (Ravena/Anel Rodoviário), na chegada da capital mineira, considerados os trechos mais críticos e movimentados da rodovia federal. O documento solicita que as intervenções no lote 8A comecem ainda em 2025 e que o lote 8B tenha suas obras iniciadas no início de 2026.

Segundo informações divulgadas anteriormente pela imprensa estadual — não desmentidas até o momento —, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) teria indicado que não há previsão de obras nesses dois lotes durante o próximo ano, o que motivou a mobilização.

TRECHOS DE MAIOR FLUXO NA CHEGADA A BELO HORIZONTE

Os lotes 8A e 8B compreendem a entrada da BR-381 em direção à capital mineira e concentram o maior volume de tráfego da rodovia. A duplicação desses trechos é vista como prioridade por lideranças da região devido ao alto índice de acidentes e congestionamentos.

No manifesto, o movimento destaca que a decisão do governo federal de desmembrar esses trechos do leilão de concessão da BR-381 foi acertada, pois permitiu a continuidade do processo de privatização de outros segmentos da estrada, atualmente sob responsabilidade da concessionária Nova 381. O restante da rodovia já passa por melhorias, com previsão de duplicação entre Caeté e Governador Valadares em 2026.

REIVINDICAÇÕES E PROPOSTAS

O Movimento Pró-Vidas apresentou uma série de solicitações concretas às autoridades, entre elas:

– Aceleração da análise e aprovação do projeto executivo do lote 8A pelo DNIT, permitindo o início das obras ainda em 2025;

– Assinatura do contrato do lote 8B ainda em abril, com prazo para apresentação do projeto de traçado até outubro deste ano e liberação das obras no início de 2026, após o período de chuvas;

– Liberação de proposta de acordo judicial para o reassentamento de famílias impactadas pelas obras, conforme processo judicial em curso;

– Execução de melhorias emergenciais no trecho entre o Anel Rodoviário e o posto da Polícia Rodoviária Federal, incluindo alargamento de pistas, sinalização e adequações viárias.

MOBILIZAÇÃO REGIONAL

A iniciativa é apoiada por 19 prefeituras, 8 câmaras municipais e mais de 10 entidades representativas da sociedade civil e do setor produtivo mineiro. Entre os signatários do manifesto estão associações comerciais, federações de transporte, conselhos profissionais e hospitais.

A mobilização ocorre em um momento decisivo para os destinos da BR-381, conhecida como “Rodovia da Morte”, devido ao elevado número de acidentes fatais ao longo dos anos. A expectativa das lideranças locais é de que o governo federal priorize a execução das obras nos dois trechos, garantindo mais segurança e fluidez para os milhares de motoristas que transitam diariamente pela região.

