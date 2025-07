Durante a cerimônia de inauguração do novo trevo de acesso a São Gonçalo do Rio Abaixo, na BR-381, representantes do Movimento Pró-Vidas da BR-381 entregaram ao ministro de Minas e Energia, o documento que formaliza a campanha “Projeto R$ 650 milhões BR-381 – Caeté/BH”. A iniciativa busca garantir a inclusão desse montante no orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o ano de 2026.

O projeto prevê investimentos destinados à execução de obras nos lotes 8A e 8B da rodovia federal, localizados entre Caeté e a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o coordenador do movimento, Clésio Gonçalves, o ministro Alexandre Silveira foi o primeiro a receber o documento, mas a mobilização seguirá com articulações junto à bancada mineira no Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa, a prefeitos, Câmaras Municipais e entidades representativas de diversas regiões do estado.

“O primeiro a receber o documento foi o ministro, mas estaremos buscando apoio nas bancadas federais, deputados estaduais, prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais e de entidades empresariais do Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Médio Piracicaba e grande BH, bem como entidades de âmbito estadual, pois a BR-381 é a principal obra estruturante de Minas Gerais”, afirmou Gonçalves.

Detalhamento dos valores propostos:

De acordo com o documento entregue ao governo, o valor de R$ 650 milhões seria distribuído da seguinte forma:

R$ 350 milhões para a execução das obras nos lotes 8A e 8B, cujo custo total está estimado em R$ 1,1 bilhão, com previsão de três anos de trabalho;

R$ 150 milhões destinados ao reassentamento de famílias afetadas pelas intervenções na rodovia, valor correspondente à metade do estimado para essa etapa;

R$ 150 milhões reservados para despesas com desapropriações de imóveis ao longo do trecho.

RECONHECIMENTO MUNICIPAL

Ainda durante a inauguração do trevo, o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, o Nozinho, foi homenageado com o troféu Trankilin de Ouro. A honraria foi concedida em reconhecimento ao investimento de R$ 50 milhões, provenientes de recursos municipais, utilizados na execução das obras do novo acesso. O trecho é considerado estratégico para a segurança viária e pode contribuir para a redução de acidentes na região.