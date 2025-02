O Movimento Pró-Vidas da BR-381 realiza nesta quinta-feira (27) uma série de reuniões com autoridades em Belo Horizonte para acompanhar o andamento das obras de duplicação da rodovia. A ação faz parte do projeto “Fazer Valer o Contrato”, que visa garantir a execução das obras dentro dos prazos estabelecidos.

A primeira reunião acontece às 13h30 no Centro Judiciário de Conciliação da Justiça Federal de Minas Gerais, com o juiz federal Cláudio Pina. O encontro busca esclarecer a situação atual das desapropriações e reassentamentos necessários para a continuidade das obras.

Na sequência, às 14h30, o grupo se reúne com o superintendente do DNIT em Minas Gerais, Antônio Gabriel, que receberá o troféu Trankilin de Prata. O encontro acontece na sede da superintendência do órgão. A última reunião do dia está marcada para as 16h na sede da ANTT, onde será discutida a fiscalização das obras com participação do CREA.

“Hoje, nós temos as obras de duplicação da BR-381 toda contratada, agora precisamos que elas sejam efetivamente executadas dentro dos prazos estabelecidos em contrato”, afirma o coordenador do movimento, Clésio Gonçalves. A duplicação da rodovia é uma demanda antiga da população, aguardada há mais de 30 anos.

O projeto “Fazer Valer o Contrato” concentra esforços especialmente nos lotes 8A e 8B, que compreendem trechos críticos da rodovia. A iniciativa visa estabelecer um canal direto de comunicação entre a sociedade civil e os órgãos responsáveis pela execução e fiscalização das obras, evitando novos atrasos e garantindo a conclusão dentro do cronograma previsto.

A duplicação da BR-381 é considerada fundamental para a segurança dos usuários e o desenvolvimento econômico da região. O movimento pretende manter um acompanhamento sistemático das obras, realizando vistorias e reuniões periódicas com os órgãos envolvidos até a conclusão do projeto.