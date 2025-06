O Governo de Minas Gerais exonerou sem explicações Mauro Sérgio Guimarães do cargo de diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA). A mudança foi publicada no Diário Oficial Eletrônico dessa quinta-feira (19), com a nomeação de Christie Garcia Martins, ex-chefe de gabinete do vereador de Ipatinga, Hermínio Bernardo (Novo), para o cargo.

A gestão do governador Romeu Zema não apresentou justificativas para a substituição quando questionada pelos canais de comunicação. A nova diretora deixou seu cargo na Câmara Municipal de Ipatinga na última terça-feira (17), dias antes de assumir a posição na ARMVA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

Durante sua gestão iniciada em 2023, Mauro Guimarães acumulou conquistas significativas para a região. Entre os principais feitos está a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), sancionado em novembro de 2024, sendo apenas o terceiro aprovado entre as 83 regiões metropolitanas do país. O plano estabelece diretrizes para o crescimento ordenado e desenvolvimento econômico da região.

Sob sua liderança, a ARMVA também se destacou na entrega de títulos de regularização fundiária urbana pelo programa Minas Reurb, captou cerca de R$ 4 milhões pelo Novo PAC e fortaleceu a Gerência de Regulação da Expansão Urbana. Além disso, promoveu o turismo regional, mapeou a mobilidade urbana e reativou a Assembleia Metropolitana.

Em sua última manifestação pública como diretor, durante a sanção do PDDI, Guimarães ressaltou o potencial turístico da região: “Temos riquezas naturais incríveis, como o Parque Estadual do Rio Doce, uma verdadeira joia que precisamos lapidar”. Até o momento, o ex-diretor não se manifestou sobre sua exoneração.