A cidade de Engenheiro Caldas, no leste de Minas Gerais, receberá um novo impulso em sua infraestrutura com a construção de uma usina fotovoltaica de grande porte. O empreendimento, fruto da parceria entre as empresas Multiluz Solar e Solar Vale, promete trazer avanços para a economia local.

Com a instalação de quase sete mil módulos solares de última geração, a usina terá uma potência instalada total de 3.725 kW (quilowatts). Esse complexo será capaz de gerar anualmente mais de cinco milhões de kWh (quilowatts-hora), uma produção energética robusta, capaz de suprir as necessidades de aproximadamente vinte e uma mil residências com consumo médio de 250 kWh por mês.

A usina está instalada em uma área de trinta mil metros quadrados, o equivalente a 4,2 campos de futebol padrão Fifa. O aproveitamento inteligente desse espaço não apenas maximiza a eficiência energética da instalação, como também reforça o compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Mas os benefícios do projeto vão além da geração de energia. A construção da usina fotovoltaica criará cerca de 100 empregos diretos, desde profissionais especializados em engenharia elétrica até técnicos de instalação e operação dos sistemas. Além disso, estima-se que mais de 500 empregos indiretos serão gerados ao longo do processo, impulsionando a economia local com oportunidades em outros setores, como transporte, comércio e serviços de apoio à obra.

O desenvolvimento da obra reflete a visão estratégica das empresas Multiluz Solar e Solar Vale, que vêm se destacando no cenário da energia renovável em todo o país. Com histórico de projetos que aliam tecnologia de ponta e compromisso socioambiental, ambas as empresas reforçam seu papel como protagonistas na transição energética brasileira. “O investimento em Engenheiro Caldas reafirma a crença de que o desenvolvimento sustentável pode e deve caminhar ao lado do crescimento econômico, trazendo benefícios diretos tanto para a comunidade quanto para o setor elétrico regional”, afirma Fábio Ferreira, diretor executivo da Multiluz Solar. Para Thomas Henrique Knoch, CEO do Grupo SV, “Nós estamos unindo energia limpa e retorno financeiro garantido para nossos clientes investidores, essa é a nossa visão de futuro sustentável para o Brasil. Cada detalhe desse projeto foi pensado para garantir alta performance e durabilidade, sempre reforçando nosso compromisso com a excelência”.

Em um estado que já lidera a geração solar no país, a iniciativa conjunta da Multiluz Solar e Solar Vale representa um marco importante para a diversificação da matriz energética e o fortalecimento do compromisso com a sustentabilidade em Engenheiro Caldas e regiões próximas, que passa a se tornar uma referência regional em geração fotovoltaica. A obra conta com incentivo do Governo do Estado de Minas Gerais e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), com investimento de aproximadamente dezessete milhões de reais e tem previsão de duração de oito meses.