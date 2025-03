Um ônibus da empresa Saritur, que opera o transporte urbano em Ipatinga, despencou em um barranco na manhã desta terça-feira (25) após o motorista perder o controle da direção. O acidente ocorreu na Avenida 26 de Outubro, no bairro Bela Vista, e deixou sete pessoas feridas, duas delas em estado grave, de acordo com informações da Polícia Militar.

Uma das vítimas foi resgatada inconsciente e com suspeita de traumatismo craniano. O motorista do coletivo ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente, porém desorientado, e apresentava fratura no punho e suspeita de lesão na coluna. Após o resgate, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Márcio Cunha para atendimento médico.

Segundo relatos preliminares da PM, o condutor do ônibus, que operava a linha Circular, teria passado mal antes de perder o controle do veículo. O coletivo desceu um barranco e caiu na Avenida Usiminas, via que liga os bairros Cariru e Bom Retiro, passando próximo ao Bela Vista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate das vítimas, que foram encaminhadas a unidades de saúde da cidade. A Polícia Civil foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas da ocorrência.