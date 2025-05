O cardeal brasileiro João Braz de Aviz, atual prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada no Vaticano, emerge como um dos possíveis sucessores do Papa Francisco. O religioso catarinense de 76 anos, nascido em Mafra, tem chamado atenção da comunidade católica internacional por sua visão progressista e experiência administrativa na Santa Sé.

Com formação teológica em Roma e doutorado pela Pontifícia Universidade Lateranense, Dom João construiu uma sólida carreira eclesiástica. Sua trajetória inclui passagens como bispo em várias dioceses brasileiras antes de ser nomeado cardeal em 2012 pelo Papa Bento XVI.

O perfil conciliador e a defesa do diálogo inter-religioso são características marcantes do cardeal brasileiro. Sua gestão no Vaticano tem sido marcada pela modernização de processos e aproximação com diferentes correntes dentro da Igreja Católica.

Entre os fatores que fortalecem sua candidatura está a representatividade da América Latina, região com maior número de católicos no mundo. Além disso, sua experiência em cargos de liderança na Cúria Romana e o domínio de vários idiomas são considerados pontos positivos.

Apoiadores destacam sua capacidade de equilibrar tradição e renovação, característica valorizada no atual momento da Igreja. O cardeal tem manifestado preocupação com questões sociais e ambientais, alinhando-se ao pontificado de Francisco.

A possibilidade de um papa brasileiro gera expectativa na comunidade católica nacional, que vê em Dom João Braz de Aviz um representante capaz de liderar a Igreja Católica em tempos desafiadores. Contudo, o próprio cardeal mantém discrição sobre o assunto, seguindo a tradição da Santa Sé.

*Com informações Metrópoles