O governo federal lançou nesta quinta-feira (17) o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), um programa que permitirá o registro e identificação gratuita de cães e gatos em todo território nacional. A iniciativa visa criar um banco de dados unificado dos animais domésticos no Brasil, que atualmente soma mais de 93 milhões de pets.

O novo sistema possibilita que tutores cadastrem seus animais pela internet e emitam uma carteira de identificação com QR Code, que pode ser fixada na coleira do pet. Em casos de perda ou fuga, o código facilita a localização e identificação do animal. O registro é voluntário para a população em geral, sendo obrigatório apenas quando há uso de recursos federais para castração e microchipagem.

Como parte do programa, os animais podem receber um microchip – dispositivo eletrônico do tamanho de um grão de arroz implantado sob a pele – que contém um número único de identificação. O chip pode ser lido por scanner ou aplicativo específico, sendo aceitas todas as marcas disponíveis no mercado.

O Brasil possui atualmente cerca de 62,2 milhões de cães e 30,8 milhões de gatos, com aproximadamente 35% vivendo em situação de rua ou em abrigos. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, responsável pela gestão do programa, considera o controle populacional ético desses animais uma demanda urgente.

Durante o lançamento do programa, o presidente Lula esteve acompanhado de dois de seus três cachorros, Esperança e Resistência, demonstrando apoio à causa animal. Para realizar o cadastro, os tutores devem acessar o site oficial do SinPatinhas, onde podem registrar gratuitamente seus animais de estimação e gerar a documentação digital.