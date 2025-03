O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), promoveu nesta sexta-feira (7), um encontro empresarial em parceria com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A (ENBPAR), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia para orientar os empresários a respeito da chamada pública que selecionará até o dia 13/06, cerca de 170 indústrias dos estados de Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul para otimizarem seus sistemas de ar comprimido com aplicação de medidas de eficiência energética. Para cadastrar a indústria na chamada pública clique aqui.

De acordo com o assessor de Programas do Governo, Luiz Felipe Pacheco, as indústrias da região, que forem selecionadas, receberão gratuitamente um diagnóstico energético, além do acompanhamento da implantação e a medição dos resultados associados às medidas implantadas diretamente pelo Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.

“O Vale do Aço tem grande potencial de indústrias no fomento da eficiência energética. A inscrição é simples e não exige a contratação de consultoria. Por meio de licitação, o Procel vai contratar as empresas que farão os diagnósticos, acompanhar a implementação das medidas e medir os resultados. Caberá às empresas selecionadas um investimento de aproximadamente de R$ 23 mil para aplicação de medidas eficientes e que sejam viáveis economicamente a serem apontadas nesses diagnósticos. Esse investimento tende a se pagar com a redução do consumo de energia elétrica em prazos muito menores do que a vida útil dos equipamentos.”, explicou.

Para o vice-presidente do Sindimiva, Renato Gomes de Aquino, a iniciativa do governo impactará no aumento da competitividade e sustentabilidade do setor metalmecânico da região. “O projeto vai financiar diagnósticos e propor eventuais ajustes e correções nos sistemas de ar comprimido (compressores, secadores, reservatórios, tubulações) visando reduzir vazamentos, otimizar os níveis de pressão, adequar a temperatura do ar, melhorando a eficiência dos compressores”, disse.