Cerca de 40 minutos de chuva e fortes rajadas de vento causaram estragos em alguns locais de Ipatinga. A tempestade, no final da tarde desta segunda-feira (24), deixou marcas, destelhando casas, comércios e coberturas, derrubando estruturas metálicas, árvores e fios de alta tensão, de telefonia e internet, além de provocar a queda de postes e interditar algumas vias, causando lentidão no trânsito.

Os bairros mais atingidos foram Veneza 1 e 2, Centro, Novo Cruzeiro, Ideal, Cariru, Das Águas, Imbaúbas, Bom Retiro, Vale do Sol, Vila Celeste, Parque das Águas, Cidade Nobre, Ideal, Bom Jardim, além do Parque Ipanema.

De acordo com informações extraoficiais, ventos entre 75 e 90 km/h (conforme a escala de força do vento de Beaufort) foram registrados em Ipatinga. Vale destacar que a ventania em alguns bairros foi tão forte que conseguiu tombar árvores consolidadas pela raiz (pivotamento).

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Cemig, Polícia Militar, Infrater, das secretarias de Obras e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, entre outros setores da administração municipal, estiveram nas ruas desde as primeiras horas para identificar e socorrer os pontos mais críticos e protegendo moradores.

Rapidamente, a administração municipal iniciou as ações para tentar minimizar os impactos. Várias ruas e avenidas tiveram que ser interditadas pelas equipes da Prefeitura de Ipatinga, que prestaram atendimento, garantindo a liberação do trânsito e a segurança nas vias.Porém, alguns trechos continuavam interditados no início da tarde desta terça-feira (25). É o caso de um trecho da avenida Paladium, no bairro Imbaúbas, onde o vento derrubou uma árvore e danificou postes.

Aliás, ainterrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros foi um dos principais problemas registrados pelas equipes de apoio.

MONITORAMENTO

O secretário Adjunto de Segurança e Convivência Cidadã, Júlio César Teodoro, informou que todas as áreas de risco foram mapeadas no município pela Defesa Civil, inclusive as regiões mais afetadas em decorrência da tromba d´água, registrada no dia 12 de janeiro. “Estas áreas afetadas continuam sendo monitoradas e, até o momento, não há registro de novas ocorrências”, afirmou.

Em situações de risco ou emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 3829-8181, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.