A Usiminas divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2024, reunindo os principais avanços, projetos e indicadores relacionados às áreas ambiental, social e de governança da companhia ao longo do último ano. O material reforça o compromisso da empresa com a transparência e o desenvolvimento sustentável.

O documento tem como objetivo prestar contas à sociedade e aos diversos públicos de interesse — como colaboradores, parceiros, investidores e comunidades — sobre as ações e resultados obtidos pela companhia no último ciclo. A publicação detalha iniciativas voltadas à preservação ambiental, inclusão social, diversidade e práticas de governança corporativa.

Segundo Roberto Maia, diretor de Sustentabilidade da Usiminas, o relatório reflete a trajetória da empresa rumo a um modelo de gestão mais responsável. “Mostramos como temos buscado evoluir continuamente em nossas práticas, com foco em uma gestão mais transparente, ética e comprometida com a sustentabilidade. Nosso objetivo é promover o desenvolvimento das regiões onde atuamos, cuidando do meio ambiente e das pessoas”, afirmou.

Entre os destaques apresentados no relatório estão projetos de redução de emissões, ações de eficiência energética, programas de capacitação profissional e fortalecimento de comunidades do entorno das operações da companhia. A iniciativa também segue as diretrizes de frameworks internacionais reconhecidos, como o GRI (Global Reporting Initiative), o que garante maior comparabilidade e confiabilidade das informações.

O Relatório de Sustentabilidade 2024 está disponível para leitura e download no site oficial da Usiminas, no endereço: www.usiminas.com/sustentabilidade.