Na última quinta-feira (21/03), a Usiminas realizou uma reunião com representantes de instituições sociais que utilizam imóveis cedidos por meio de comodatos sociais da empresa. Durante o encontro, os presentes puderam estreitar o relacionamento, esclarecer dúvidas e atualizar dados cadastrais.

Atualmente, a Usiminas cede cerca de 100 imóveis para projetos sociais, beneficiando diretamente mais de 26 mil pessoas. Entre essas iniciativas, estão escolas, que atendem 5,4 mil estudantes, e instituições que, juntas, geram 5,1 mil empregos. Além disso, 847 voluntários atuam nos projetos realizados nesses espaços.

Para David Soares, do Jabaquara Esporte Clube, a parceria com a Usiminas tem sido essencial para a continuidade do trabalho da instituição. “O Jabaquara foi fundado em 1967 e, desde então, temos um projeto esportivo de futebol, com um espaço cedido pela Usiminas. Hoje, atendemos cerca de 140 alunos, de 6 a 17 anos. Somos muito gratos por ter esse local, que nos permite participar de várias competições regionais e dentro de Ipatinga”, destacou.

Outro exemplo de impacto social proporcionado pelos comodatos é o Grupo Se Toque, que atua no acolhimento de pacientes oncológicos. Amauri Leal de Oliveira, representante da instituição, reforça a importância do apoio da empresa. “Temos essa parceria com a Usiminas desde 2012, quando iniciamos o comodato. Esse espaço foi um divisor de águas para nós, pois saímos de um local adaptado para um que atende plenamente nossas necessidades. Hoje, temos capacidade para hospedar 24 pessoas, mas impactamos diretamente entre 100 e 150 pessoas diariamente, oferecendo fisioterapia, assistência social, apoio psicológico e refeições para pacientes e acompanhantes em tratamento na unidade de oncologia”.

A gerente de Relações Institucionais e Comunidades da Usiminas, Tayná Vieira, destacou a relevância do encontro. “Os comodatos sociais fazem parte do nosso compromisso com a responsabilidade social. Ficamos felizes em ver como esses espaços estão sendo bem aproveitados pelas instituições e contribuindo para transformar vidas. Seguimos apoiando essas iniciativas para buscar ser uma boa vizinha”, afirmou.