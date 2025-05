A Usiminas participará da Feiraço 2025, que acontece entre os dias 21 e 24 de maio (quarta-feira a sábado), com um estande voltado à aproximação com a comunidade. A Feira Comercial de Produtos e Serviços de Ipatinga será realizada no estacionamento do estádio Ipatingão, das 18h às 23h. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite longa vida.

No espaço da empresa, os visitantes poderão conhecer de perto as principais iniciativas ambientais desenvolvidas pela Usiminas, com foco no monitoramento da qualidade do ar e das partículas sedimentáveis. O estande também apresentará outras ações institucionais que envolvem a comunidade, como o programa de Visitas Guiadas às unidades industriais e o canal de atendimento direto “Fala Aí Comunidade”.

Além disso, o público será convidado a participar de um quiz interativo com temas relacionados às atividades da empresa, sustentabilidade e meio ambiente. A proposta é promover conhecimento de forma acessível e reforçar a transparência das operações da companhia.

A participação da Usiminas na Feiraço integra uma série de iniciativas da empresa para fortalecer o relacionamento com os moradores da região e prestar contas sobre seus compromissos socioambientais. A expectativa é que o evento reúna milhares de visitantes ao longo dos quatro dias de programação.