A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ipatinga, por meio da Seção de Vigilância Sanitária (Sevisa), iniciou nessa quinta-feira (13) a Operação Fitness, que integra as ações do Programa de Regularização “Fique Legal”.

A ação realizada pela prefeitura tem como objetivo assegurar o cumprimento da legislação sanitária por academias e estúdios de treinamento, além de orientar os responsáveis pelos estabelecimentos quanto às normas e procedimentos para a prevenção de doenças.

A Vigilância Sanitária realiza a fiscalização nas academias para reforçar a importância do uso do álcool, da higienização de equipamentos e banheiros, da manutenção adequada dos aparelhos – evitando acidentes –, além da exigência de profissionais qualificados e devidamente documentados para orientar corretamente a execução dos exercícios.

Os trabalhos devem durar 30 dias e, conforme salientou a fiscal da Vigilância Sanitária, Joucirlene de Melo, os empreendedores podem ficar tranquilos, pois a ação visa garantir o melhor tanto para os cidadãos quanto para os estabelecimentos, assegurando um funcionamento eficaz e seguro.

“A Vigilância Sanitária é uma parceira importante dos empresários, pois realiza uma fiscalização orientadora, esclarecendo dúvidas sobre protocolos e procedimentos para a prevenção de doenças”, destacou Joucirlene.

A Prefeitura de Ipatinga conta com os gestores das academias para que a operação seja bem-sucedida, recebendo o fiscal da Vigilância Sanitária para esclarecer as dúvidas e verificar o que o estabelecimento precisa ajustar.

PROGRAMA FIQUE LEGAL

O Programa Fique Legal é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga, realizada em parceria com a Vigilância Sanitária, o Sebrae, o Sesmt (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), a Sala Mineira do Empreendedor, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) e o Centro de Capacitação Profissional. A ação tem como foco a adequação e qualificação dos estabelecimentos comerciais do município.